Jorge Cuenca, de 21 años, debutó con la camiseta del Villarreal en el amistoso del pasado viernes ante el Valencia. Y la verdad es que el central brilló frente a los valencianistas y se posiciona como el zaguero del futuro y del presente del submarino amarillo.

Cuenca despuntó en la cantera del Alcorcón y fue fichado por el FC Barcelona para reforzar a su filial. Pero el pasado verano del 2020, el Villarreal decidió ficharlo por 2.3 millones de euros.

Del Villarreal fue cedido al UD Almería, club en el que ha disputado 35 partidos en Segunda División española más los dos jugados en Copa del Rey.

Ganas de competir

«La verdad es que para ser mi primer partido me marché con muy buenas sensaciones. Aunque cierto es que fue una pena la derrota»

«Sabemos que en este tipo de partidos el resultado es lo de menos, ya que ahora el equipo tiene que ir cogiendo ritmo de competición, cogiendo sensaciones... Yo me quedo con las cosas positivas que se vieron ante un gran rival como el Valencia».

«Tengo que reconocer que estoy muy a gusto aquí, la acogida ha sido muy buena por parte de los técnicos y de todos mis compañeros»

Sobre su tanto ante el conjunto che, ya que su cometido es defender, Cuenca se alegró por dicha consecución: «El gol no me lo esperaba, fue una gran jugada, vi que me llegaba a mí e hice un gran remate, y para adentro. Muy satisfecho también por ello».

En relación a lo que le espera en una campaña que se antoja apasionante, el zaguero fue sincero. «Espero que sea una temporada bonita. Sé que será exigente, pero hay que ser ambiciosos. Queremos llegar lo más lejos posible en todas las competiciones», expuso.

Cuenca sabe que no será fácil jugar al tener la competencia de centrales del caché de Albiol, Pau Torres, Foyth, Mandi o Funes Mori, pero ello no le da miedo. «La competencia sana. Aquí hay muy buen rollo. Es competitividad noble y sé que mis compañeros me van a ayudar. Luego, el que tenga que jugar, jugará», indicó, añadiendo que «habrá que pelear mucho y luego que decida el míster».

En cuanto al entrenador, Cuenca recalcó que «Emery me ha dado mucha confianza, me está tratando muy bien, igual a mí que al resto de los nuevos. Estoy muy contento por todo», insistió el central madrileño que tiene claro que «hay muchas competiciones y todos tendremos nuestras oportunidad, habrá que dar el máximo en todas ellas porque jugar seguro que está muy caro», según finalizó el jugador.