Jorge Cuenca llegó a Villarreal el pasado año procedente del FC Barcelona, e inmediatamente fue cedido durante toda la campaña al Almería de Segunda División. Esta temporada debutaba con el primer equipo amarillo, aunque no en partido oficial, pero sí al menos para realizar la pretemporada. Una pretemporada que nunca olvidará, en el doble sentido, por ser su primera con el primer equipo del Villarreal, y por el recado que le endosó el ex valencianista y ex groguet Roberto Soldado, que podría haber acabado en desgracia para el chaval.

En el minuto 43 de partido del partido de pretemporada que enfrentaba a Levante y Villarreal, ya al borde del descanso, el chaval del submarino intentaba sacar el balón de detrás para empezar a crear la jugada de su equipo, y Soldado, no se sabe bien si por frustración, por creer que podía llegar a robar ese balón o por qué, se tiró al suelo desde la parte posterior del jugador groguet y le endosó una patada en el gemelo con los mismos tacos. La patada en principio no parecía tan grave, aunque en la repetición orecida por Gol TV se observa a la perfección lo escalofriante que llega a ser la acción, pero para suerte de todos y del jugador, no tuvo más repercusión y Cuenca pudo seguir sobre el tapete.

Ni los mismos jugadores ni el arbitro principal fueron sabedores de la intensidad de la patada, ya que la acción tan solo fue castigada con amarilla, y ningún jugador de La Cerámica le recriminó nada al delantero después la acción. La suerte que tuvo Soldado fue que era pretemporada y que estaba jugando en España, porque su hubiera ido más allá de las fronteras del país, en países como Alemania, en este tipo de partidos también actúa el video arbitraje.

El central del Villarreal tampoco quiso saber mucho del tema y se levantó como si de un roce se hubiera tratado. Después del partido si tuvo una pequeña repercusión, porque Cuenca publicó en su página oficial de Instagram cuatro fotos, tres junto a Roberto Soldado en diferentes acciones, y otra junto al equipo, en la típica foto que hacen justo antes de empezar. Las risas en los comentarios de compañeros de profesión no faltaron, y jugadores como Gonzalo Villar, ex valencianista y jugador de la Roma que juega en la sub 21 con Cuenca, le dedicó un "dile que si quiere tu gemelo o algo".