Ya es oficial, Gerard Moreno será jugador del Villarreal hasta 2027. De esta manera, el delantero seguirá siendo el goleador del submarino amarillo. Gerard finalizaba su contrato en junio de 2023, es decir, se le ha ampliado cuatro años más. Así, el atacante estaría en club de La Plana hasta los 29 años de edad.

El Villarreal ha sido listo y ha renovado a su estrella a dos años de que terminase contrato. De momento, Gerard suma 82 tantos y 27 asistencias con el Villarreal en 185 partidos. Lo cierto es que va camino de romper todos los registros goleadores de la historia del club.

Esta temporada ha sido la mejor del delantero. Gerard ha anotado 30 goles y ha repartido 11 asistencias. Además ha sido una importante pieza en el 11 de Unai Emery para conseguir la Europa League y la clasificación a la Champions.

El anuncio de la renovación se produjo en un acto realizado en la plaza mayor de Vila-real y en el que se estrenaba el documental del club "La final de nuestras vidas", en el que se recuerda el camino recorrido por los amarillos para conseguir la Europa League. En ese mismo acto Fernando Roig informó de la renovación y Gerard apareció en el escenario disfrazado de la mascota del conjunto amarillo.

"El cariño hacia todos es enorme. Siempre me he sentido muy querido. Me siento muy feliz y orgullosos de defender este escudo y a este club. Tengo muchos retos por delante y ojalá podamos dar muchas más alegrías a esta afición. Veo al equipo con ilusión de traer otra Copa para este club. Vamos con confianza, también era un gran rival el Manchester y ganamos. Tenemos la afición de llevarnos la Supercopa", señaló el jugador.