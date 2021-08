Gerard Moreno generó esperanzas entre sus aficionados después de aprovechar de forma magnífica un taconazo de Boulaye Dia que acabó en el fondo de las mallas. Empatar el encuentro, aguantar en la prórroga y llegar a unos penaltis que en Gdansk le sonrieron al Villarreal hizo soñar a los amarillos, pero la moneda al aire cayó del lado de la cruz. La lucha del equipo de Unai Emery, pese a que fuera titánica, no sirve de consuelo. El premio es moral, pero el cuadro castellonense quería ganar la Supercopa sí o sí.

«Al final el premio de pelear hasta el final es lo de menos, queríamos ganar la copa. Es para estar orgulloso del equipo, del pueblo, de la afición… Hoy nos ha tocado vivir la otra cara. Nos vamos orgullosos porque estamos compitiendo contra los mejores del mundo y competimos siempre», dijo Gerard Moreno ante los micrófonos de Movistar +, una vez el Chelsea venció el título tras las penas máximas.

El equipo sintió la fatiga al final

El ‘7’, que reconoció estar “fatigado” tras el pitido final, no le reprochó nada a su equipo. Tampoco a lo que envuelve al Villarreal (equipo, cuerpo técnico, afición, directiva…). El catalán, aunque fue la cara triste de la cita en Belfast, no escondió el orgullo que sintió hacia los suyos. “Ningún reproche para este equipo. La palabra es orgullo. Del cuerpo, de la afición, de los jugadores… Pese a la derrota la afición está cantando. Queríamos la copa, nos hacía mucha ilusión, pero no ha podido ser. Pese a ello, la liga empieza ya y no tenemos que desanimarnos”, reconoció.

Independientemente de las emociones, Gerard Moreno cogió aire y analizó fríamente el partido que hizo su plantilla. Sin embargo, desvió el aspecto táctico para centrarse en la intensidad que metió el Villarreal a todo un campeón de Europa. Más allá del rival, los amarillos siempre dan la cara. «Hemos hecho un partido muy completo. El Chelsea era mejor equipo, tiene muchísimo mejor presupuesto que nosotros y para mí, ahora mismo, es el mejor equipo del mundo. Nos saldrán peor o mejor la cosas, pero vamos siempre a tope», dijo el atacante.