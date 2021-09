De la felicidad al sufrimiento, así se resume el partido del Villarreal contra el Manchester United. La realidad es que los de Unai Emery pudieron llevarse el partido perfectamente tras una perfecta primera parte y un final de segunda parte de lo más sufrido que acabó con un tanto de Cristiano para remontar un partido que podía haber sido una cosa totalmente distinta.

Tras el gran inicio de los ingleses, Danjuma sacó al equipo adelante con un tiro que De Gea paró sin complicaciones. Y aunque este disparo no significó un gol, si significó que los groguets sacaran pecho. A partir de ahí la posesión se igualó, pero el Villarreal mostró que iba a por todas.

Los siguientes minutos la posesión no estuvo clara, pero las ocasiones sí. Mientras el United lo intentaba y se encontraba a una gran defensa, el Villarreal confió en Danjuma, jugador que participó en la gran parte de ocasiones de los amarillos. Primero fue una acción individual del extremo que acabó con un paradón de De Gea en el minuto 9, después un gran pase entre líneas del neerlandés que acabó frenando Varane en el último segundo, y a continuación otro paradón del portero español ante un gran centro de Danjuma que fue rematado por Paco Alcácer.

Ya en el minuto 30 Alcácer tuvo una ocasión en la que se encontró él solo contra De Gea y pudo adelantar al Villarreal, pero el delantero mandó el balón fuera por poco. Y aunque la sensación era de que el gol iba a llegar, a veces el United también tuvo alguna que otra ocasión a partir del ecuador de la primera parte. Sobre todo lo intentaban a la contra, pero rara vez conseguían llegar hasta el área.

La segunda parte comenzó parecida a los primeros 45 minutos, con posesión del United y una defensa férrea del Submarino. Esta vez, el Villarreal reaccionó antes y a diferencia de la primera mitad el esfuerzo si fue recompensado. Fue con un fenomenal pase entre líneas de Trigueros para Danjuma y un centro rematado por Alcácer que el Villarreal se adelantó en el marcador en el minuto 52.

La felicidad no dudaría mucho, ya que tras el gol la reacción del United fue espléndida y comenzó a atacar. De hecho, los ingleses solo tardaron ocho minutos en hacer el gol. Como con el balón en movimiento no lograban acercarse, el gol llegó a través del balón parado con un gol centrado a la frontal de Bruno Fernandes y un buen remate de Telles.

A partir de ese momento, al Villarreal se le complicaron las cosas. Pasaron de la excitación al sufrimiento. Old Trafford apretó y apretó y las ocasiones no faltaron. Pese a eso, los de Unai Emery no se rindieron y no se dejaron dominar, aunque no fue nada fácil, y más con la lesión de Raúl Albiol, que fue sustituido en el 71.

Cavani pudo marcar el 2-1, pero el charrúa falló a puerta vacía. Pero no solo el United pudo adelantar a su equipo, sino que Dia también estuvo a punto marcar, aunque entre Telles y Varane lograron sacar el balón del área.

Los minutos finales fueron de lo más intensos y de lo más sufridos, y más desde que el árbitro añadió cinco. Ocasión tras ocasión de los diablos hasta que finalmente Cristiano marcó en el 95 y dejó al conjunto dirigido por Emery con la miel en los labios y sin ningún punto para sumar al casillero.