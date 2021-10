Unai Emery señaló en rueda de prensa que considera "clave" el encuentro de la Liga Santander que disputan esta jornada ante el Betis en La Cerámica, ya que recalcó que se trata de un rival directo en la lucha por las competiciones europeas.

"El Betis es un equipo de mucha combinación, laterales de mucha llegada, fuertes al medio y con un buen jugador como Fekir. Un equipo con confianza y jugando muy bien de la mano de Pellegrini, lo que nos va a exigir al máximo. Es un partido clave con un rival directo que está en un muy buen momento. Soy consciente de ello y quiero que lo sean los jugadores y la afición", indicó.

"Ellos están en un buen momento. La temporada pasada ya hizo una gran campaña adaptándose al estilo de Pellegrini, progresaron mucho y en la segunda parte de la temporada lo hicieron muy bien. Ahora están igual o mejor, apareciendo muchos jugadores que están aportando mucho y con calidad. Han crecido en confianza y eso se nota. El del domingo es un señor partido, ya nos jugamos con ellos la plaza europea y fueron clave los partidos con ellos. Por ello, estos partidos son con un rival que pelea por lo mismo que nosotros", insistió.

Sobre el estado físico de su plantilla, tras haber jugado el pasado miércoles partido de Liga de Campeones frente al Manchester United, Emery señaló que "hemos descansado y vamos a ver cómo está la gente, estamos pendientes de la evolución de Albiol y Alcácer y de los lesionados. Estamos preparando el partido con los disponibles, no están descartados Albiol y Alcácer, aunque estamos a la espera de conocer la información de sus lesiones".

"Los equipos que juegan Europa y Liga tienen jugadores habituados a ello. El Betis y nosotros ya tenemos eso, sabemos rearmarnos para competir con tan pocos días. Y la experiencia de Pellegrini les ayudará a ello. Jugar en Europa es lo que queremos, es lo que nos da fuerza", prosiguió.

El técnico vasco se congratuló de que vuelvan los aforos completos a los estadios de fútbol. "Es importante el regreso a la normalidad con la afición, es vital que ellos puedan estar y ayudarnos. Por eso, tenerlos es muy importante para nosotros. En casa los puntos son vitales", recalcó.

Por último hizo referencia a la primera convocatoria con la selección absoluta de Yeremi Pino, quien sigue rompiendo récords de precocidad en el club.

"Pino es la cantera, el captar al jugador, el convencerlo de estar aquí y el hacerlo creer. El club ya me dice que le tienen mucha fe, lo veo entrenar y cada día me dice cosas nuevas y buenas. Siempre dispuesto y con ganas de crecer. Con el afán de crecer y la mirada viva. Escucha, te mira a los ojos y quiere. A partir de ahí exigencia máxima y hacerlo crecer. El club me lo ha puesto fácil con su trabajo de cantera. Por lo que llevarle a la selección es su premio", concluyó.