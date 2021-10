El desenlace del partido entre el Manchester United y el Villarreal no terminó como al conjunto groguet y a sus aficionados les hubiera gustado. El gol de Cristiano en el último suspiro tapó el gran partido de los de Emery en Old Trafford. La derrota no sentó nada bien y así lo mostraron los jugadores sobre el terreno de juego tras la finalización del partido, donde tan solo Pau Torres se acercó a saludar y dar las gracias a los desplazados por apoyar al equipo en Inglaterra.

Esa misma noche, el defensa Juan Foyth colgó unas fotos en Twitter lamentando la derrota del equipo, a lo que un usuario le respondió por no haber saludado a la hinchada a pesar de la derrota. El internacional argentino, tras leer este mensaje, se puso en contacto con el aficionado del submarino, y le expresó las disculpas por ello: «Te pido disculpas por no saludar cuando terminó el partido, a vos a todos los que fueron, y agradezco el apoyo. Después del partido y como se dio el final creo que todos estábamos muy calientes y no pensábamos bien. No es excusa, te piso disculpas nuevamente y no va a volver a pasar». Unas palabras que han causado gran sensación en La Cerámica por la proximidad y humildad del jugador, que en este inicio de temporada está cuajando grandes partidos.