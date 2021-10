Llegó la hora del Submarino salga del fondo del mar y empiece a ganar en liga después de dos derrotas seguidos, primero contra el Atlético Osasuna y después ante el Athletic de Bilbao, ambas por dos goles en contra y uno a favor. Será otra semana dura para el conjunto dirigido por los de Unai Emery, ya que la semana pasada hubo Champions League y liga y esta hay dos jornadas ligueras, hoy ante el Cádiz y el sábado ante el Valencia. En estos tiempos hay que saber cómo repartir los minutos a los jugadores, aunque que haya futbolistas en la enfermería no ayuda al técnico vasco.

Ahora mismo las bajas son Gerard Moreno y Juan Foyth, ambos con lesiones musculares en los isquiotibiales. La buena noticia es la del centrocampista Manu Trigueros, que no pudo estar en el partido contra el Athletic, pero que si podrá jugar ante el Cádiz, puesto que ya se ha recuperado de sus molestias.

Tan solo dos derrotas en liga y las dos han sido de manera consecutiva. Está claro que algo debe de cambiar y la Cerámica es el mejor escenario para que esto ocurra. Y el rival que debe sufrir esto es el Cádiz, que también lleva dos partidos seguidos perdiendo y que sólo ha ganado uno, por lo que saben lo complicado que va ser sacar puntos al Villarreal. Los de Álvaro Cervera están a un punto del descenso y esperan no caer en él, aunque los datos defensivos ante una delantera tan efectiva y brillante como la del Villarreal hacen dudar a los gaditanos. La dinámica de los visitantes no es buena y la moral no es que esté por los cielos, pues perder contra el Alavés dañó bastante a los gaditanos.

La victoria del Submarino es necesaria por dos motivos, primero para recuperar la confianza perdida y que les ha llevado al decimotercer puesto en LaLiga y después para volver a escalar posiciones en la clasificación que les acerquen a sus objetivos europeos. Ahora mismo están a siete puntos de cuarto clasificado, el Atlético de Madrid, por lo que realmente no se está tan lejos, pero si que se tiene que comenzar a ganar y a marcar más.

Falta de gol

Y es que en cuanto a goles los ‘groguets’ solo han marcado 10 tantos en liga, cifra inferior si hablamos de los equipos que se encuentran en lo alto de la clasificación. Para empezar, aunque sea por las lesiones, el Gerard Moreno de la temporada pasada aún no ha aparecido y se espera que aparezca en algún momento, ya que hasta ahora solo ha anotado un gol el liga y otro en Champions.

Por lo tanto, el encargado de anotar es Arnaut Danjuma, que ya lleva cuatro goles en competición liguera, casi la mitad de goles del equipo. Por otra parte, también está Yéremi Pino que no es tanto un goleador, pero que se está acostumbrando a serlo. Y eso sin dejar de lado a Manu Trigueros, que pese a ser centrocampista ya ha anotado dos goles. También han marcado un tanto Alberto Moreno y Francis Coquelin, jugadores poco acostumbrados a esta faceta goleadora.

Los cambios

En un principio Unai Emery no tendría en mente realizar muchos cambios en el once inicial, pero las lesiones de Gerard y de Foyth le obligarían a sustituirles. En el lateral derecho podría entrar tanto Aurier como Mario, mientras que en la delantera podría entrar Paco Alcácer o Boulayé Dia.