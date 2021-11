Esperada rueda de prensa de Unai Emery, tras una semana marcada por la opción, que él mismo alimentó de que aceptase la megaoferta del Newcastle. Al final, el guipuzcoano seguirá «centrado» en el Villarreal, como recalcó al principio de una larga alocución que arrancó zanjando este asunto para poner el foco en el crucial duelo de mañana, en el Estadio de la Cerámica (14.00 horas), frente al Getafe. «Siempre he tenido el máximo respeto por el club y el máximo agradecimiento, así lo he manifestado sobre todo con Fernando hijo, cuyo contacto es permanente y diario; y con Fernando Roig padre, cuanto también hace falta», introdujo. «A partir de ahí, estoy centrado en el trabajo, como lo estuve en el partido del martes, cuando nos llevamos una alegría con la victoria en la Champions, asentando nuestras opciones de hacer un camino bonito», añadió. «Y en cuanto a LaLiga, centrado en el partido ante el Getafe, con la sensación de la trascendencia de los tres puntos para asentar el trabajo del martes», recalcó. «Queremos que el Estadio de la Cerámica sea un fortín, necesitamos a la afición, su aliento y su apoyo», incidió. «Me siento satisfecho y realizado trabajando», recalcó el técnico.

Mensaje a la afición «La necesitamos, pero nosotros también debemos darle estímulos en el juego que les permita participar», fue la declaración más directa hacia la grada: «El factor campo siempre es importante: en nuestra casa es donde nos sentimos más fuerte, con entre 15.000 y 20.000 espectadores dándonos aliento». «A partir de ahí --apostilló--, es verdad que venimos de un empate contra el Cádiz y una derrota ante Osasuna, aunque hemos ganado 2-0 al Betis, 2-0 al Young Boys y 4-1 al Elche», enumeró. «Hay cierta irregularidad, pero hay más cosas buenas que malas», equilibró. Además, Emery matizó su crítica al Valencia tras el derbi del pasado sábado: «Es posible que la interpretación de lo que yo quise decir, no se llegó a entender. Nosotros también jugamos a defender muchas veces, pero de ahí a pasar a que no se juegue, a que los recogepelotas no devuelvan los balones, a simular cualquier golpe... Es obvio que se jugó muy poco: 25 minutos en el primer tiempo y 25 en el segundo, es el partido que menos minutos se ha jugado».