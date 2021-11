El Villarreal puede certificar esta noche (18:45 horas, Movistar Liga de Campeones) su clasificación para octavos a una jornada del final. El billete quedará sellado si vence por dos goles de diferencia, pero lo tendría virtualmente en la mano si gana por uno, porque su diferencia general de goles sería de +5 y la del United 0. El primer criterio de desempate en caso de igualada a puntos es el coeficiente particular, el segundo la resta de tantos a favor y en contra. Todo lo que no fuera una victoria, dejaría en el aire el pase del Submarino, aunque seguiría dependiendo de sí mismo en el partido final ante el Atalanta en Bérgamo. El cualquier caso, el choque tiene todos los ingredientes de un partidazo, con un lleno hasta la bandera en el coliseo amarillo y la presencia de más de dos mil aficionados ingleses en la grada.

La enfermería, llena

Emery tiene un sinfín de dudas para confeccionar el once inicial. Con las bajas seguras de Gerard Moreno y Serge Aurier, quien no está inscrito en Europa, el listado de incógnitas es amplio, aunque el técnico, poco amigo de ofrecer ventajas a los rivales y escrupuloso a la hora de esconder el estado de sus futbolistas, no desveló ninguna de las posibles bajas que pudiera tener el Villarreal, igual que ya hiciera en Vigo ante el Celta, donde ni Capoue ni Danjuma formaron parte del once, además de Asenjo y Paco Alcácer que no viajaron tampoco con la expedición grogueta. El negro panorama ha mejorado y Capoue y Danjuma podrían estar en el once.Al margen, están los problemas de Yeremy Pino, Coquelin y Chukwueze. Ahora mismo no está claro si se podrá contar con todos o solo con algunos de ellos.

El Villarreal, que en LaLiga está mostrando una trayectoria irregular, en Champions se está erigiendo en un bloque sólido, competitivo y brillante, como ya demostrara en Old Trafford, donde pudo golear al Manchester y acabó perdiendo por un gol, en el descuento de su bestia negra, Cristiano Ronaldo. De hecho, podrían sumar tres victorias seguidas.

La crisis del United

El Manchester, por contra, llega en plena crisis y con la destitución de Solskjaer, un mito en Old Trafford. Un cese curioso, justo 48 horas antes de afrontar un partido clave contra el Submarino tras la contundente derrota ante el Watford (4-1), lo que supone que en la Cerámica el equipo estará dirigido, de momento y de forma interna, por el que era su segundo Michael Carrick, por lo que no se espera un cambio brusco en la dirección técnica, entre otras cosas porque el técnico en funciones apenas tendrá tiempo para preparar el encuentro.

Las bajas del Manchester

El defensa Luke Shaw y el delantero Edinson Cavani son serias dudas en los red, en un partido de urgencias para el conjunto inglés, con el primer puesto del grupo, y también la clasificación, en juego. Cavani no pudo viajar en la Premier por un problema muscular con Uruguay en el pasado parón internacional y se perdió el partido de este fin de semana contra el Watford, mientras que Shaw sufrió un fuerte golpe en la derrota del sábado y será duda hasta última hora. Los que seguro que no estarán son Greenwood, positivo en covid, el exmadridista Raphel Varane, quien padece una una lesión que le tendrá un mes fuera de los terrenos de juego, y Paul Pogba, que también adolece de un problema muscular que le puede tener en la enfermería hasta final de año.

En cualquier caso, pese a las posibles bajas, Villarreal y Manchester United poseen mimbres para ofrecer un partidazo esta noche. Vuelve la Champions y de la mejor manera posible.