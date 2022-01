El central del Villarreal, Pau Torres, fue el invitado del programa del martes de La Resistencia de David Broncano. Durante la entrevista, el jugador reveló que el pasado verano tuvo una oferta para abandonar el conjunto castellonense, aunque confiesa que para él es un sueño poder jugar la Champions con el equipo de su pueblo y este motivo le hizo no pensar ni por un instante en abandonar el club.

Pau Torres reconoció ofertas el pasado verano, entre ellas del Tottenham Hotspurs, pero explicó los motivos que le hicieron continuar una temporada más vestido de amarillo. "Sé que hay muchos equipos interesados en ti", le recordaba el presentador que quería saber cómo era el proceso desde que un club hace una oferta hasta que le llega al propio Pau Torres. "No me importa contártelo", aseguraba el futbolista. "Este verano me llamó mi representante y me dijo que había una oferta importante del Tottenham, de más de lo que cobro ahora", confesaba el defensa.

¿El motivo? "Pero como juego en el equipo de mi pueblo que pocos jugadores lo hacen, decidí quedarme donde soy feliz", aseguraba muy orgulloso de su decisión y de ser de los pocos jugadores que pueden decir que siguen jugando en el club de su vida.

Pau le ha regalado a Broncano la camiseta con la que marcó el otro día el gol al Atleti. Bien jugao. 🤝



Troll reconoce a troll pic.twitter.com/7qSuoMIFEM — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) 11 de enero de 2022

Guiño a Piqué

El central del Villarreal no dudaba en agradecerle a Gerard Piqué su relevo en la Selección y David Broncano decidía mandarle un WhatsApp en directo al jugador del Barça. “Tengo más ritmo que tú en el FIFA”, le advertía Torres a Piqué al final del audio. “No sabía que estaba en Arabia”, revelaba el presentador mientras que el futbolista le recordaba que el central del Barça tenía una importante cita frente al Real Madrid este mismo miércoles.

Pau Torres le confesó a Broncano que el central del Barça ha sido su referente futbolístico y afirmó que la retirada de la selección española de Piqué le abrió la puerta de 'La Roja': "En la selección no coincidimos. Él justo lo dejó y aparecí yo. Igual si Piqué no lo hubiera dejado no habría aparecido yo".