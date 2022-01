Serge Aurier fichó por el Villarreal CF en octubre del año pasado para reforzar la maltrecha defensa amarilla. Desde su llegada al Submarino no ha tenido continuidad alguna y sus actuaciones son puntuales, a la vez que correctas, cuando Unai Emery le ha necesitado. Pero lo que los aficionados del conjunto 'groguet' no sabían es que al futbolista de Costa de Marfil no se le da nada mal ponerse bajo palos.

O por lo menos intentarlo... Y es que en la Copa de África, con la selección de su país, al defensa del equipo villarrealense le tocó suplir al portero Badra Ali Sangaré, lesionado en el tramo final del encuentro ante Sierra Leona. Por fortuna para él (y para su selección) no le tocó emplearse en ninguna jugada y el choque finalizó con el empate a dos tantos que el marcador mostraba antes de la lesión del portero La crónica del encuentro Con un tanto del delantero Alhaji Kamara en el tiempo añadido, Sierra Leona frenó la clasificación matemática para los octavos de final de Costa de Marfil, que empató 2-2 y se quedó con cuatro puntos en la cabeza del grupo A, con un partido más que Argelia y Guinea Ecuatorial. Sierra Leona amargó la fiesta a Costa de Marfil, que durante muchos minutos celebró un hipotético pase a la siguiente ronda para unirse a Camerún, Nigeria y Marruecos en octavos. Kamara echó un jarro de agua fría encima de uno de los favoritos por los nombres de algunos de sus jugadores: Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), Franck Kessié (Milan), Nicolas Pépé (Arsenal), Sébastien Haller (Ajax) o Wilfried Zaha (Crystal Palace). Todos jugaron desde el inicio y, muy pronto, a los doce minutos, se encontraron con un penalti que desperdició Kessie. Sin embargo, poco después, Haller no falló y adelantó en el marcador a Costa de Marfil, que bajó los brazos y en los primeros minutos del tiempo añadido sufrió el primer golpe de Kamara. El delantero del Randers danés firmó un golazo tras romper la red de la portería de Costa de Marfil con un zurdazo inapelable. Pepé, a falta de algo menos de media hora, se encargó de reaccionar para Costa de Marfil, que volvió a adelantarse en el marcador con un disparo desde el borde del área del jugador del Arsenal. Pero Kamara no había dicho su última palabra. En el minuto 94, se erigió como el héroe de Sierra Leona y, tras aprovechar un error de Badra Ali Sangare, empató para amargar la fiesta que ya preparaban sus rivales y mantuvo el sueño de una selección que jamás ha pasado la fase de grupos y tendrá la opción de conseguirlo en la última jornada. Fue, unos minutos después del gol --en el que el portero de Costa de Marfil falló estrepitosamente-- cuando este se tiró al suelo con signos de dolor. Los 'Elefantes' ya habían agotado los cambios y el seleccionador nacional eligió a Aurier para defender su portería.