El centrocampista argentino Gio Lo Celso señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal por lo que resta de temporada que aceptó muy rápidamente la decisión de recalar en el conjunto castellonense tras poner en la balanza todos los pros y contras que tenía la cesión desde el Tottenham Hotspur. "Este es un club que se ve muy serio y ordenado, que futbolísticamente me gusta mucho lo que veo, me gusta su filosofía y su idea de juego, a lo que se suma que ya conocía al técnico. Por lo que puse todo en la balanza y me decidí muy rápido", explicó. "Vengo a un equipo que tiene una buena idea de juego y un fútbol vistoso, por eso estoy aquí con tantas ganas. Me gusta las cosas que veo del Villarreal, creo que es un buen lugar y que puedo hacer buenas cosas. Mi idea es poder ayudar y que el equipo pueda hacer lo mejor posible", añadió.

El internacional argentino agradeció el esfuerzo realizado por el Villarreal para obtener su cesión y aseguró que "quería estar aquí y soy feliz por ello. Con mucha ilusión por ayudar al equipo y hacer buenas cosas, estoy muy motivado y con muchas ganas de poder ayudar a que el equipo logre sus objetivos". Lo Celso aseguró que se encuentra en buenas condiciones físicas y disponible para el entrenador, Unai Emery. "Jugué el martes con la selección y tuve el viaje, pero por suerte estoy bien y con muchas ganas. Es decisión del entrenador, pero por mi parte estoy diez puntos y con ganas", recalcó. Partido ante el Betis Respecto al próximo partido frente al Real Betis, club en el que milito en su anterior etapa en el fútbol español, comentó que "el del domingo es un partido muy importante ante un Betis que está en un gran momento, por lo que no será un partido fácil. Queremos estar en la lucha por los puestos de Europa y este es un rival directo y muy complicado. Es un reto pero tenemos armas para afrontarlo y buscar la victoria". Capoue: "El partido ante el Betis es una final" Preguntado por sus opciones de continuar en el Villarreal, una vez concluya la temporada y su periodo de cesión, indicó que "está claro que voy a dar lo mejor en estos meses, estoy contento de estar aquí y sabemos que por ahora solo es un periodo de seis meses. Mi idea es dar lo mejor de mí en cada partido y ya veremos que depara el futuro. Quiero disfrutar de esto y de mis nuevos compañeros en este periodo, quiero hacerlo de la mejor manera". La cesión de Lo Celso al Villarreal se certificó en el último día del mercado de invierno y sobre la gestión de su operación, el futbolista explicó que "fue un periodo difícil y complicado". "Estaba en la selección, pero ya le había dejado clara mi postura de que quería estar aquí en Villarreal, como así se dio gracias al esfuerzo del club".