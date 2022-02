El Granada-Villareal tuvo un final tenso: Robert Moreno no quiso saludar a Unai Emery tras el 1-4 que endosó el equipo groguet al nazarí. El motivo, tal y como explicó después en la rueda de prensa, fue la intensidad con la que el técnico de Hondarribia había celebrado los goles de su equipo, en especial el último en el tiempo de descuento.

El exseleccionador español restó relevancia al suceso en la rueda de prensa posterior al partido: "Le he deseado suerte para el martes contra la Juventus, a ver si son capaces de ganar y pasar la eliminatoria. Cosas de fútbol. Estamos todos en momentos de tensión y no es nada que tenga importancia".

Por su parte, Emery comprendió la actitud de Moreno: "Entiendo como entrenador que es un resultado difícil. Cada uno tenemos nuestros momentos difíciles, algún entrenador no saluda nunca al final del partido". Sin embargo, el técnico del Submarino defendió su alegría: "Me recriminaba celebrar el cuarto gol. Lo que hago es alegrarme por mi equipo y por lo que hacen mis jugadores. Sobre todo me ha alegrado que lo haya metido Moi".

La victoria del Villarreal en el Nuevo Los Cármenes supuso un impulso antes de afrontar los octavos de final de la Champions y permitió al Submarino dormir quinto. Además, fue una bonita dedicatoria para José Manuel Llaneza, vicepresidente del club, tras anunciar durante la semana que le habían diagnosticado leucemia.