Gerard Moreno ha conseguido dejar atrás un duro periplo con las lesiones y no pudo volver de mejor manera: gol y partidazo para clasificar al Villarreal a cuartos de final de la Champions League.

El delantero catalán se ha pasado por los micófonos de #Vamos de Movistar Plus+ para hablar sobre distintos temas como su ausencia en la última lista de Luis Enrique, la elimitanoria ante el Bayern de Múnich, Lewandowski y otros más.

No convocado

"Habrá que preguntarle al seleccionador. No he podido jugar ni competir este tiempo. Hubiera sido injusto que yo fuera por no haber jugado ni un partido entero".

Futuro de Lucho

"Está haciendo un gran trabajo, con una idea muy clara. Por mí que se quede, sí, pero no soy yo el que tiene que hablar de eso".

Bayern de Múnich

"Sabemos que nos ha tocado un favorito, la gente pensaba que íbamos a caer contra la Juve y no lo hemos hecho. Ojalá podamos repetir hecho histórico. No me gusta hablar de porcentajes, pero los favoritos son ellos, son uno de los mejores equipos del mundo".

Lewandowski

"Es uno de los mejores, si no el mejor. Sería una gran noticia que viniera a LaLiga. Ojalá pueda ser así. Está más difícil que venga al Villarreal".

Superliga

"Para ir a la mejor competición europea, te lo tienes que ganar".

Trabajo de los scouters

"De noche, estaban siguiendo a mis padres y es normal asustarse un poco. Pero después les explicaron por qué querían hablar con ellos".