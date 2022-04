Una historieta más de los cómics de Astérix y Obélix. Preparada para salir a la calle en una nueva aventura del Villarreal CF ante otra de las grandes potencias del fútbol mundial. Emery ya prepara la pócima mágica para que la pequeña aldea gala de la Champions resista con orgullo y logre doblegar a otro gran Emperador. La penúltima tuvo a la Juventus como protagonista y víctima. Y esta noche llega el Bayern, dispuesto a conquistar el reducto rebelde de una pequeña ciudad de 52.000 habitantes.

No hay entradas disponibles en La Cerámica. Llega el gran favorito para ganar la Champions, un equipo que ha tenido que ampliar sus vitrinas, donde se agolpan títulos nacionales, continentales y mundiales, entre ellos seis Copas de Europa. Un bloque casi invencible, que aglutina talento, velocidad, físico y la competitividad que distingue a los alemanes.

Emery lleva días preparando la batalla. Incluso la ilusión le ha ganado al pragmatismo, que consistía en ser fuerte en LaLiga para asegurarse una nueva participación europea la próxima temporada, ahora en peligro. El subconsciente le jugó una mala pasada a los amarillos el sábado pasado, con el cuerpo en el campo del Levante, pero con la cabeza y el corazón en la cita de hoy ante el Bayern.

La derrota ante el colista dolió mucho, pero a nadie se le escapa que el Villarreal de las mágicas noches europeas es otro bien diferente al de los partidos de fuera de casa en LaLiga. Mientras, Emery sigue removiendo la pócima, ultimando los ingredientes para insuflar esa fuerza extra y necesaria para tumbar al gigante alemán.

Algunos retoques Habrá cambios. Algún retoque respecto al once que no pudo con el Levante el sábado. Seguramente el técnico vasco ya los tenía en su mente. Unai Emery mantiene el once inicial en secreto, como es habitual, pero los nombres de Estupiñán, Coquelin, Lo Celso y Chukwueze figuran entre los ingredientes de la fórmula del druida de Hondarribia.

El tiempo de la eliminatoria son 180 minutos y la clave estará en resistir y esperar la oportunidad que a buen seguro llegará.

El Bayern llega al duelo tras una clara victoria por 1-4 ante el Friburgo, pero con lío en los despachos debido a una confusión que llevó los bávaros a jugar con 12 durante unos segundos. El equipo de Nagelsmann vive un momento dulce y tiene ganas de resolver por KO técnico la eliminatoria ya en Vila-real. El joven entrenador alemán parece haber dejado atrás un experimento altamente ofensivo y ha vuelto a jugar con una defensa de cuatro. Es de esperar que ese esquema se repita contra el Submarino aunque hay varias posiciones en las que no ha tomado una decisión definitiva.

Una es en la defensa, donde podría apostar por el regreso a la formación titular de Niklas Süle, que reapareció ante el Friburgo tras una larga lesión. Otro regreso podría ser el de Davies en el lateral izquierdo, o ubicar a Lucas Hernández en el centro de la defensa, probablemente en detrimento de Dayot Upamecano. No obstante, Nagelsmann ha dicho que no piensa realizar muchas rotaciones por lo que es de esperar que no rearme por completo la línea de cuatro defensiva.

La última duda está entre Serge Gnabry y Leroy Sané. El experimento de Nagelsmann de jugar con tres defensas apuntaba a lograr que jugarán juntos Sané, Gnabry, Thomas Müller, Kingsley Coman y Robert Lewandowski. Con la defensa de cuatro tiene que renunciar siempre a uno de ellos, y habitualmente la decisión está entre Gnabry y Sané.

El Bayern llega tras 22 partidos invicto fuera de casa y Emery todavía no ha perdido una eliminatoria en Europa en el banquillo amarillo. El druida de Hondarribia sigue aferrado a su pócima mágica. «Bayern, pregunta a Juve cómo se las gasta el Villarreal», es el mensaje del vestuario ya repetido por Capoue, Gerard Moreno y Lo Celso. El partido promete emociones fuertes, pero la eliminatoria se decidirá en tierras alemanas.