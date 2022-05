Lo Celso, protagonista en una de las acciones más trascendentes del Villarreal-Liverpool, analizó la jugada tras el encuentro. El Submarino pidió penalti tras un derribo de Alisson sobre el futbolista argentino, aunque el colegiado decidió no señalarlo.

La jugada llegó con el 1-0 a favor y en un contexto de superioridad para los 'groguets'. Para Roig Negueroles, consejero delegado de la entidad, el arbitraje fue "muy malo" y el penalti "escandaloso".

Lo Celso, que todavía no había visto la imagen en televisión, explicó cómo vivió la jugada. "Yo sentí el contacto en el empeine. A primera vista me pareció penalti. Todavía no puedo verlo en televisión. Sabemos en estos momentos cómo se dan las cosas. Hubiera cambiado el panorama, aunque no es excusa. En el segundo tiempo hicieron su faena", dijo.

Valoración del partido

"La primera impresión es de dolor y tristeza porque queríamos jugar la final. Sabemos que no se nos dio, hicimos una primera parte muy buena y en la segunda mitad nos costó mantener el ritmo".

Orgullo del equipo

"Sabíamos que en La Cerámica sería un partido diferente. Quiere recalcar el apoyo de la afición, que empujó desde el minuto 1 y nos hizo tener un plus. En 10 minutos se nos escapó el partido. Siento orgullo por nuestros compañeros. Lo que hicimos no es poca cosa. Este rival tiene mucha jerarquía".