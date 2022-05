Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del Villarreal CF, valoró el esfuerzo de su equipo pese a quedar a las puertas de la final de la Champions League. "Hemos estado 60 minutos muy bien, siendo superiores pero al final hemos hecho un esfuerzo muy grande en la primera parte. Gerard jugó lesionado parte del tiempo y nosotros jugábamos contra un gran equipo. Se nos acabó la fuerza y lo sufrimos", aseguró el dirigente, que destacó cómo el plano físico fue decisivo para que los 'red' remontaran y zanjaran la eliminatoria en el segundo tiempo (2-3).

"Ellos han sido muy fuertes. Hemos competido bien y al final tenemos que quedarnos con la buena imagen de la primera mitad", explicó. Ahora bien, a Roig Negueroles no le pareció nada bien el arbitraje de Danny Makkelie, a quien se le pidió penalti sobre Lo Celso con el 1-0 en el marcador. Fue discutible y habría cambiado el guion del encuentro.

"Me parece un penalti escandaloso a Lo Celso. No es interpretable. Ha sido una jugada clave, el arbitraje de hoy ha sido sibilino, el árbitro no tiene nivel para pitar este tipo de partidos. Hay tres faltas al borde del área que no nos pitan y el penalti. En la segunda parte otras dos que terminan en contras de ellos. No quiero que sirva como excusa porque han sido superiores, son un gran equipo y es difícil dominarles 90 minutos...", aseguró. Eso sí, el hijo del presidente, Fernando Roig, matizó. "Para nosotros ya es una proeza y un orgullo llegar hasta aquí pero creo que hemos vivido un arbitraje muy malo".

¿Ahora qué?

Roig Negueroles aseguró que su equipo ha competido "muy bien siempre" durante esta edición de Champions, pero que ahora no hay tiempo que perder. "Queremos construir un equipo competitivo y tener a los mejores jugadores", dijo cuando le cuestionaron sobre la planificación y posibles ventas de cara a la próxima temporada. "Siempre han salido y venido, se trata de equilibrar presupuestos", agregó. Ahora bien, la temporada no ha terminado.

"Ahora no es momento de pensar en la próxima temporada que nos toca centrarnos en LaLiga. Ojalá podamos jugar la Europa League y si no fuera el caso la Conference League".