Danjuma quiere salir del Villarreal y ha solicitado al club que acepte una posible oferta de compra que pueda llegar. El delantero neerlandés, de origen nigeriano, no se ha adaptado a la vida en España y ya hace tiempo que ha dado orden a su agente para que le busque una salida. Es evidente, que solo será posible si al Villarreal llega una propuesta económica que compense la fuerte inversión que se efectuó por el jugador con el pago de un traspaso al Bournemouth FC y que rondó los 24 millones de euros más pluses, después de una ardua negociación con el club inglés. Danjuma tiene una de las fichas consideradas como del tramo alto de la plantilla amarilla.

La calidad del internacional neerlandés ha quedado reflejada con un notable rendimiento en la Liga de Campeones y, sobre todo, durante la primera parte de la temporada. Luego las lesiones truncaron un tanto su rendimiento en el tramo final, echándose mucho de menos su concurso en la vuelta de la semifinal de la Champions ante el Liverpool, precisamente uno de los clubs que ha seguido a jugador, que cuenta con un gran cartel en la Premier League.

La salida de Danjuma solo sería posible si el agente del futbolista, que ha establecido contactos con varios clubs de primer nivel europeo, consigue satisfacer las exigencias económicas del Villarreal. Uno de los problemas del jugador ha sido su integración en el día a día del vestuario, aunque su rendimiento ha sido bueno y decisivo en muchos partidos. Arnaut Danjuma anotó 11 goles en los 23 partidos de Liga que disputó con la camiseta amarilla y 6 tantos en los 11 encuentros de Liga de Campeones en los que fue alineado. Unas cifras muy importantes y que han revalorizado su cotización en el mercado, sobre todo en la Premier League, donde cuenta con un gran cartel y podría estar su próximo destino.

El propio Danjuma reconoció en una entrevista con Ziggo Sport, estar al tanto del interés del club de Anfield Road en hacerse con sus servicios. «Me informaron que el Liverpool me seguía de cerca», aseguró en un canal de deportes de los Países Bajos.

El todavía delantero amarillo, muy reacio a hacer declaraciones en los medios que siguen al Villarreal, se fue bastante claro acerca de sus intenciones de futuro. «Nunca he tenido contactos con clubes ni nada por el estilo durante la temporada, siempre sé sobre la situación después de la temporada. Nunca mentiré y creo que es una mala cualidad si no eres ambicioso. Si apareciera un club que me ofreciera una plataforma más alta para jugar en términos deportivos, siempre tendría que considerarlo». Lo cierto es que Danjuma quiere cambiar de aires y su cabeza no está en el Villarreal. Todo pasa porque logre un talón de 40 millones de euros, una cifra próxima a su cláusula de rescisión.