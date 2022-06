Salma Paralluelo está "supercontenta y superilusionada". No es para menos, pues la atacante del Villarreal CF ha recibido por primera vez en su carrera la llamada de la selección española. "Me vi en la lista de posibles convocadas pero no pensaba que iba a ir más allá", reconoce en declaraciones a los canales oficiales del Submarino.

La jugadora de 18 años, internacional con las categorías inferiores, ahora defenderá la camiseta de la selección absoluta. Con independencia de si entra o no en la lista final para la Eurocopa de este verano, tiene muchas ganas de incorporarse a la concentración dirigida por Jorge Vilda: "Vivir lo que es estar allí, aprender de las mejores jugadores de España, verme ahí y disfrutar". El premio le llega tras una temporada difícil en la que no pudo debutar hasta las semanas finales, ya que sufrió una grave lesión de rodilla al final del curso pasado, pero en los minutos que ha disputado ha sumado para mantener al Villarreal en Primera Iberdrola y ha convencido a Vilda: "He disfrutado mucho los poquitos partidos que he podido jugar. He encontrado muy buenas sensaciones, el equipo tenía el objetivo de conseguir la permanencia y así lo hemos hecho. Creo que todo ha acompañado a que pueda sentirme bien en el campo y hoy en día poder estar convocada con la absoluta. Me siento muy privilegiada y siento que es una muy buena oportunidad, que es un gran paso para mí. Estoy nerviosa también por ver lo que es eso, porque es algo nuevo. Muy ilusionada y con muchísimas ganas".