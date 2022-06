Mucho es lo que está teniendo que ‘aguantar’ Manu Trigueros tras la fotografía que colgó en su perfil de Instagram de las vacaciones en su Talavera de la Reina natal y que se ha hecho viral por lo singular de la estampa.

En ella, el jugador del Villarreal CF aparece sentado a la mesa pelo en pecho asomando sobre una camiseta de tirantes blanca, que recuerda a aquellas interiores de toda la vida, mientras se prepara para degustar un plato de cocido junto a una copa y una botella de vino tinto sobre un mantel de tela, también de los de antaño.

Una imagen que le ha llevado incluso, con mucho sentido del humor, a tener que explicarse en ‘El Partidazo de Cope’, dónde lo primero que hizo fue aclarar que la camiseta no valía ni 8 euros, como habían comentado en el estudio, ya que “es del club, la que utilizamos para ir al gimnasio”.

“Del club de 1950”, le respondían entre risas, mientras le preguntaban por la ausencia de depilación del pecho, a lo que dejaba claro que “no hago eso, mi mujer tampoco me dice nada”.

“Yo vengo a Talavera, y nuestra maleta es como un neceser, la maleta del coche la llenan los hijos. Entonces yo llego aquí y claro, cuando vengo a Talavera a casa de mis padres que me gusta, porque me fui de casa a los 15 años, me gusta estar con ellos y recuperar el tiempo perdido, y cada vez que vengo mi madre me hace el cocido, que es mi plato favorito”, explicaba el centrocampista ‘groguet’.

Un cocido que "es lo mejor con 37 grados", le decía con ironía Juanma Castaño. “Aunque haya 70 grados, y un buen vino. Claro que estoy leyendo en Twitter que el vino es barato, bueno, el vino es de mi hermana, que es enóloga y está bien rico”, respondía al periodista.

“Le pregunté lo que cuesta la botella y costará sobre 11 euritos. Aquí el vino de fuera está vetado porque mi hermana es enóloga en una viñita pequeñita y está empezando. Hay que probarlo”, continuó Trigueros, que también habló del cocido que se ve en la imagen y que prepara su madre.

Un cocido contundente

“El cocido de mi madre es contundente, muchas horas al mínimo, se hace poquito a poquito. Además mi mujer es de Villarreal, de la zona de Castellón y viene aquí y también le gusta mucho el cocido de aquí”, indicó, reconociendo también las burlas de sus compañeros de equipo tras ver la foto.

“Como saben que esa camiseta es del club pues también me han puteado. He visto un comentario de Asenjo, que lo sabe, Quintillà y alguno más”, admitía entre risas.

Trigueros, además, dejó claro que aunque le gusta mucho ir a Talavera de la Reina, también le encanta ir a Ibiza en esta época como a muchos otros futbolistas. “En la variedad está el gusto, que yo también dentro de tres semanas voy para Ibiza. A mi me gusta un poco de todo, me termino de tomar unos botellines con unos amigos ahí en el bar de Talavera con las tapas de toda la vida”, concluyó el jugador.