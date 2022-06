El Villarreal trabaja el mercado a nivel de llegadas y de salidas. Morales ya es groguet, mientras que futbolistas como Sergio Asenjo o Rubén Peña han abandonado el Submarino. Al margen de los hombres descartados, también está sobre la mesa vender para recaudar beneficios.

Según informa Mediterráneo, los grandes candidatos a salir son Pervis Estupiñán y Arnaut Danjuma. Los dos despiertan el interés de clubes ingleses, más concretamente de la ciudad de Londres. El Tottenham pretende al lateral izquierdo ecuatoriano y el West Ham al atacante neerlandés.

Más de 50 millones por los dos

De producirse las ventas, las arcas del Villarreal se llenarían de dinero. El más valioso es Danjuma, por el que no se negociará con el West Ham por menos de 35 millones más variables. Su cláusula es de 50. Además del coste del traspaso, su salida aligeraría considerablemente la masa salarial, pero el club tiene suficiente músculo económico para decir no si las ofertas no son satisfactorias.

Por su parte, el Tottenham quiere a Estupiñán a petición de Antonio Conte. Su salida estaría por encima de los 15 'kilos' y, aunque el ecuatoriano es importante para Emery, el lateral izquierdo seguiría bien cubierto con Alfonso Pedraza.