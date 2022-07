La nueva aventura de José Luis Morales en el Villarreal ya es más que una realidad. Después de pasar las pruebas médicas y abordar sus primeras sesiones bajo la atenta mirada de Unai Emery, el atacante fue presentado como futbolista amarillo. Feliz por el desafío que afronta en su trayectoria y con ganas de ver dónde está su techo, aunque reconociendo que poner punto y final a su etapa en el Levante fue una decisión difícil. Sin embargo, y a punto de cumplir 35, consideró que el tren de un equipo europeo no tenía que dejarlo escapar.

"No han sido las vacaciones soñadas. Han sido días muy duros y he tenido que tomar decisiones muy difíciles, pero cuando las tomamos es para el bien de uno y para seguir creciendo como personas y como profesionales. Cuando un equipo que ha estado entre los cuatro mejores de Europa te llama a la puerta es difícil dejar escapar la oportunidad. Están trabajando muy bien y creo que aquí voy a sentir sensaciones que todavía no he vivido", comentó Morales, quien agradeció el esfuerzo que "han hecho para que venga al Villarreal. Desde el primer momento noté que querían que estuviera aquí".

No obstante, el madrileño reconoció que nunca esperó una llamada como la del Villarreal, que opta a cotas europeas y que aspira a estar en las posiciones de privilegio de LaLiga Santander. Aunque piense que está en el mejor momento de su carrera. De hecho, la cercanía con València le daba una estabilidad que no le proporcionaron otras ofertas, más allá de la que tuvo encima de la mesa para renovar con el Levante. Nunca pensó ni salir de Orriols ni que se produjera de la manera en la que se hizo, pero ahora asume la responsabilidad de dar lo máximo como jugador amarillo.

"Uno nunca se espera que un club como el Villarreal. Si te llama es porque confían en ti y porque tu nivel es apto para estar aquí en el club. A nivel profesional, se podría decir que estoy en el mejor momento de mi carrera. A nivel deportivo ahora lo tengo que demostrar. Empecé tarde en el fútbol profesional hace que esta oportunidad me haya llegado tarde, pero hay que aprovecharlas. Quería hacer las cosas bien y que no se formase todo el revuelo que se formó con mi salida. Es verdad que todo fue discreto y rápido. Enseguida que se pusieron en contacto con mi agente era un club que me cuadraba. No tenía que moverme ni de la Comunitat ni de mi casa. Me gustaba el reto, es bonito. Voy a pelear lo máximo posible por ayudar al equipo".

Firmado hasta 2024, José Luis Morales no quiere pensar a largo plazo, sino disfrutar del trayecto con trabajo, humildad y sacrificio. "El principal objetivo deportivo es estar en las mejores condiciones. Estar al máximo nivel para ayudar al equipo. De momento mi objetivo es disfrutar del día a día, entrenar bien para llegar en condiciones óptimas a la primera jornada de liga. Va a ser muy difícil tener una continuidad muy seguida en la alineación titular. Son tres competiciones, se jugaría domingo y habría partidos entre semana... Será difícil, porque hay jugadores muy buenos que ya están adaptados y yo todavía tengo que adaptarme. Pero como el reto es bonito, todo lo que esté en mi mano para jugar el máximo lo haré", finalizó.