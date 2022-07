Pepe Reina está a punto de convertirse en nuevo futbolista del Villarreal. El guardameta ya está en España tras rescindir contrato con la Lazio y solo quedan detalles para que su firma esté plasmada en su nuevo contrato como amarillo. A sus 39 años, el arquero está emocionado. Feliz por volver a la que fue su casa en los primeros coletazos de su carrera deportiva y listo para seguir disfrutando del fútbol a nivel profesional.

A su llegada a territorio nacional, ‘El Golazo de Gol’ cazó a Pepe Reina y le preguntó sobre cuáles son sus sensaciones a poco de ponerse a las órdenes de que será su nuevo entrenador, Unai Emery. «Estoy muy contento y esperando que todo salga bien y poder firmar. Llego con la ilusión de un niño», añadió antes de echar la vista atrás. El campeón de Europa y del mundo con la Selección se vio emocionado por volver a sus orígenes y, sobre todo, por «cerrar el círculo».

«Llegué con 19 años, con pelo, sin niños... Ha cambiado todo muchísimo y ahora tengo la ilusión de cerrar el círculo. Como un niño, me siento», reconoció feliz un Pepe Reina que habló, incluso, sobre cuáles son sus objetivos en la que, probablemente será su último equipo en su extensa y laureada carrera profesional. «Me siente con muchas ganas de empezar lo antes posible y de ayudar desde el primer minuto a conseguir los objetivos marcados». Unas palabras que dictan que su llegada es inminente.