Novedades en el mercado de fichajes del Villarreal. Mientras la operación Cavani se cuece a fuego lento, pendientes del futuro de Paco Alcácer, el Submarino ya está planeando otra operación. Esta vez, para reforzar el lateral derecho. Tal y como apunta el diario AS, Mario Gaspar dejará el equipo este mismo verano -ya está negociando su desvinculación con la entidad amarilla- y su sustituto será Kiko Femenía.

Mario, capitán y futbolista del Villarreal desde categorías inferiores, afrontaría este curso su último año de contrato. Ahora bien, no entraba en los planes de Unai Emery y antes de estar otro año en el banquillo habría dado un paso a un lado, en busca de una nueva oportunidad profesional. Es por eso que el capitán amarillo, tras una vida en Miralcamp, se desvinculará y podrá elegir gratis su próximo equipo. Todavía tiene fútbol en sus piernas y a sus 31 años buscará un proyecto que le permita jugar los minutos que no iba a tener en La Cerámica. Por lo pronto, se ha quedado fuera de la citación para el stage suizo y no jugará contra el Borussia Dortmund.

Su recambio será Kiko Femenía, que tiene la misma edad y contrato hasta 2024 con el Watford. Femenía, tras salir del Alavés, se marchó rumbo a la Premier donde ha jugado las últimas cinco temporadas. Se ha asentado y con más de 100 partidos en sus piernas en Inglaterra, se entiende que puede ser una apuesta interesante para el Submarino. En su momento, cuando abandonó el Alavés en 2017 fue vinculado al Valencia CF.

Habría reforzado el club de Mestalla tras una buena actuación como babazorro, pero la operación no se concretó y se marchó rumbo a Inglaterra. En caso de cerrarse su fichaje, Femenía competirá con Juan Foyth por el puesto de titular.

¿Qué pasó entre Femenía y el Valencia CF?

Femenía terminó contrato en junio de 2017 y entonces llegó a un acuerdo con el Watford. El exfutbolista del Hércules, vinculado durante semanas al Valencia CF, se marchaba al fútbol británico a pesar de que tenía prácticamente los dos pies en el Valencia. ¿Qué pasó? Básicamente dos cosas, la primera la dimisión de Jesús García Pitarch como director deportivo del Valencia. Y la segunda Meriton y su manera de hacer las cosas.