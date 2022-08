El consejero-delegado del Villarreal, Fernando Roig Negueroles, afirmó durante la presentación del argentino Gio Lo Celso como nuevo jugador del equipo, que si no se producen salidas de futbolistas de la plantilla, no habrá incorporaciones en el equipo.

"Vamos a ver si hay movimientos o no y estamos trabajando en ello, pero en estos momentos tenemos una plantilla muy larga", agregó el dirigente del club castellonense, quien también destacó que ha costado un tiempo poder contar con Lo Celso, pero que ya ha llegado al Villarreal tal y como todos deseaban.

A su vez se pronunció sobre las informaciones que aluden a posible llegada al Villarreal del delantero nigeriano del Almería Umar Sadiq. "Se trata de un tema que llega desde Almería y del que aquí no sabemos nada. Hablamos al principio de mercado, pero era una operación inviable y ya no hicimos más. Ahora mismo es como si me hablan de llegar a Júpiter", concluyó.

También aludió al debut este jueves en la Liga Conferencia frente al Hadjuk Split croata, al que calificó como un buen equipo y ante el que espera que el Villarreal esté arropado por su afición en el encuentro que se disputará en València.