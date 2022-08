El trabajo de captación y formación en las categorías inferiores del Villarreal da su fruto y esto permite a la entidad amarilla contar con una cantera prometedora que genera futbolistas que maduran progresivamente hasta dar el salto al primer equipo. O al segundo, que ahora también milita en el fútbol profesional (LaLiga SmartBank).

En este sentido, pese a que son múltiples los rumores en torno a las salidas Pau Torres o Cuenca, la cantera garantiza un relevo con vistas al futuro del primer equip oamarillo.

Si el club echa un vistazo a las posibilidades con las que cuenta en su cantera para el central zurdo, surgen dos nombres propios. El primero, Pablo Iñiguez (28 años), que milita en el Villarreal B. El segundo, Abraham Rando, una alternativa más que interesante por proyección y edad (21). En caso de tener que contar Emery con una ficha U23, el ex del Córboba sería la única opción en la cantera (no hay más ni en el Juvenil A ni en el Villarreal C).

Contar con la cantera y subir a los futbolistas del filial o del Villarreal C es el método de éxito que está funcionando estos últimos años en La Cerámica. Así pues, jugadores como Yeremy, que en su día militaron en el segundo filial, han llegado a ser la sensación del primer equipo.

Abraham Rando, un futurible a tener en cuenta

Abraham lleva tres temporadas en el club y cuenta con buenos informes. Aterrizó en Miralcamp procedente del Juvenil A del Córdoba. El jienense ya jugaba con el filial del Córdoba (Tercera) siendo todavía juvenil. Poco a poco fue asentándose como 'groguet' hasta ser capitán general del Villarreal C. Ahora es un futbolista con vistas al Villarreal B de Segunda y una proyección que apunta a corto/medio plazo al primer equipo.

Este verano pudo salir cedido, aunque no lo hizo porque quiere aprovechar su oportunidad como amarillo. Actualmente es, para Miguel Álvarez el tercer central del Villarreal B por detrás del mencionado Pablo Iñiguez y Dela, que ya jugó el jueves pasado en la Conference League. Una de sus bazas es que, pese a ser central zurdo, puede actuar en ambos lados de la defensa, algo que ya hacía habitualmente con Pere Martí en el Villarreal C.