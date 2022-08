Unai Emery, entrenador del Villarreal, aseguró este domingo, después de empatar 0-0 ante el Getafe, que su equipo, este año, puede romper ciertas barreras en la Liga y declaró estar muy satisfecho con el comienzo que ha tenido su equipo tras sumar siete puntos de nueve posibles.

El técnico del conjunto castellonense aplaudió la actitud de sus jugadores durante la última semana, en la que ha disputado todos sus partidos lejos de su estadio.

"Ha sido una semana tremenda. Jugar cuatro partidos fuera de casa es una experiencia única. Con las circunstancias que tenemos, y sacar tres victorias y este empate, tiene un valor muy grande. Somos un buen equipo, tenemos objetivos ambiciosos y medimos muy bien hasta dónde podemos llegar. Cómo romper barreras. Este año, romper ciertas barreras, puede estar en la Liga y el inicio es muy importante. Muy contento, independientemente de querer más. Estamos por encima de la previsión de lo que hemos trabajado para el inicio de Liga" dijo en rueda de prensa.

También declaró que el Getafe, su rival este domingo, es un equipo "muy bien trabajado" que tenía "urgencias" tras sus dos primeras derrotas. Por eso, declaró, hicieron un partido a conciencia "del guion que ellos querían".

"No nos dejaron meter balones dentro, provocaban errores y, a partir de ahí, lo que hemos llegado a su portería, poco pero claro, era para ganar el partido. ¿Acierto? Del portero rival. ¿Ocasiones? Buenas y suficientes. Y lo importante ha sido no encajar. Hemos salido con el objetivo de ganar. Ellos han tenido una ocasión buena con la falta, pero nosotros hemos tenido cinco y dos de ellas muy claras", apuntó.

Emery indicó que su equipo tenía una experiencia y un aprendizaje "que ejecutar" y recordó que la temporada pasada tenían más urgencias en Liga porque el Villarreal se dejó puntos al principio del campeonato.

"El transcurrir de la Champions justificó que no hubiera tanta potencia en Liga. Este año estamos muy centrados en la Liga, hemos empezado bien, jugando fuera de casa, que es un 'hándicap difícil de superar. El equipo está concienciado. No nos genera frustración no ponernos por delante en el marcador, pero ellos tampoco se pusieron por delante. Esta es más o menos la línea que hemos aprendido a caminar", apuntó.

Cuestionado por las altas temperaturas a la hora en la que se disputó el choque ante el Getafe, dejó claro que su equipo no puede poner ninguna excusa al respecto porque tiene que adaptarse a todo.

Por último, aplaudió el choque del portero David Soria: "Si el equipo rival te espera y circulas muy rápido, a lo mejor no los pasas. Hay que cambiar de orientación al lado contrario, las situaciones intermedias eran muy difíciles, había que llegar con Samu, Pedraza, buscar la espalda... había que ir desde posiciones muy claras y no correr riesgos. Lo hemos hecho y hemos creado las situaciones para ganar. Estoy contento de lo que ha hecho el equipo desde lo que habíamos planificado y con lo que ha ocurrido. Nos ha costado encontrar el gol, pero Soria ha hecho un gran partido", finalizó.