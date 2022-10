Unai Emery, entrenador del Villarreal, analizó el partido contra el Osasuna del lunes en la rueda de prensa previa al encuentro y además, destacó la importancia de la profundidad de la plantilla esta temporada. El de Hondarribia recalcó que "cada futbolista tiene sus características y una serie de capacidades que dar al equipo", a la vez que confeccionaron "la plantilla para que haya jugadores que den la aportación necesaria cuando existan bajas".

"Mañana, independientemente de las bajas que haya, esperamos encontrar rendimiento en los jugadores que participen", declaró el técnico 'groguet' de cara al partido del lunes en el Ciutat de València.

Precisamente, el preparador del Submarino amarillo subrayó que quieren "que el factor campo sea una ayuda a la búsqueda" de la regularidad, añadiendo que "los dos partidos" que han jugado como locales en LaLiga, han "recibido una buena respuesta" de la afición.

Así habla @UnaiEmery_ del @Osasuna, rival al que se enfrenta mañana el Submarino, a partir de las 21.00 horas, en el Estadio Ciutat de València 👇: #VillarrealOsasuna pic.twitter.com/dqRTrZxiDW — Villarreal CF (@VillarrealCF) 16 de octubre de 2022

"Entramos en la fase previa al parón por el Mundial. Estamos inmersos en una fase de partidos continuos en la que tenemos que buscar la regularidad que queremos alcanzar, pero que hemos perdido durante los últimos partidos", explicó el técnico vasco.

Partido contra Osasuna

"El CA Osasuna es un rival que compite muy bien y que tiene las ideas muy claras y las ejecuta a la perfección. Es capaz tanto de hacer una presión alta muy buena como de plantear un bloque bajo competitivo", valoró Emery sobre el juego del conjunto 'rojillo'.

El míster del Villarreal manifestó que el equipo navarro tiene "gente con mucha movilidad arriba como el Chimy Ávila" al tiempo que explicaba que "todo ello le da una riqueza como equipo que le viene muy bien y que le convierte, cada vez más, en un equipo que está más cerca de pelear por puestos europeos que por el descenso".

Importancia de los tres puntos

"Para nosotros el partido de mañana es importante, no solo para romper la racha de no ganar en LaLiga, sino también para sentirnos capaces de desplegar nuestro juego en casa y competir frente a un equipo que va a ofrecer muchos duelo", destacó el ex entrenador del PSG.

El preparador 'groguet' aseveró que quieren "ser capaces de competir mejor" de lo que lo han hecho "durante los últimos partidos con una personalidad y una idea de juego que ponga en aprietos a Osasuna".

El de Hondarribia destacó que la entrar en la jornada 9 de competición "cada equipo empieza a buscar su lugar en la clasificación" siendo "la regularidad lo que marca la clasificación" y por tanto deben de "ser capaces de buscar ese equilibrio"

"Los tres puntos de mañana van a decir mucho por cómo están ellos en la clasificación. Estamos en el primer tercio de liga, pero hay cosas importantes en juego y cada punto cuenta", concluyó el míster en cuanto a la importancia de ganar el encuentro que cierra la jornada de este fin de semana en la competición liguera.