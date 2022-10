Unai Emery, el ya extrenador del Villarreal CF, se ha despedido del club y de su afición a través de un comunicado. El técnico ha decidido abandonar de forma unilateral al Submarino al depositar en LaLiga su cláusula y se marchará rumbo al Aston Villa.

Carta abierta de Unai Emery:

"El Villarreal ha sido mi casa durante los últimos dos años y medio. Mi casa, no mi club, porque me he sentido integrado, querido, identificado y apasionado por el Villarreal CF. He vivido en primera persona la excelencia del proyecto impulsado por la familia Roig y nuestro añorado José Manuel Llaneza. Desde fuera era un proyecto admirable y, desde dentro, he podido confirmarlo. Sentirme parte. Hemos conseguido éxitos juntos, hemos vivido grandes momentos e, independientemente de los resultados, me he sentido más querido y apoyado que nunca.

No tengo ningún reproche. Fernando Roig Negueroles, en el día a día, y Fernando Roig Alfonso, junto a todos los efectivos del club encabezados por José Manuel, han sido claves para que pudiera dar lo mejor de mí. Sin ellos nada hubiera sido posible. Han puesto a mi disposición los recursos y la tranquilidad necesaria para que, mirando atrás, hayamos podido vivir un título europeo y unas semifinales de la Champions, gracias también al compromiso de todos los jugadores, los empleados y la directiva. Y con todo un pueblo, la afición cálida y fiel que nunca nos ha fallado y que, incluso ahora en la tesitura de hacer cien kilómetros para apoyarnos en València, nos ha dado una lección de lealtad y fidelidad.

Si hubiera escrito una carta de deseos cunado firmé en Villarreal me hubiera quedado corto. Todo ha sido perfecto. He disfrutad al máximo de este camino. Sin embargo, parte de todo camino es su final. Mi etapa, con la exigencia imprimida y los éxitos cosechados, estaba cercana a su final en el próximo mes de junio. Durante los últimos días he estado pensando detenidamente y sintiendo cuál debería ser mi decisión.

La despedida es dura y difícil, pero mi sentimiento y mi reflexión es que debo empezar un nuevo proyecto. Nunca olvidaré aquella noche en Gdansk, donde tocamos el cielo. Tampoco las de Turín, Munich o Bérgamo. O la del pasado domingo, que fue el mejor homenaje a José Manuel. Pero creedme, lo mejor ha sido venir cada mañana a trabajar feliz, sabiendo que estabas en el lugar donde encajabas plenamente y te sentías respetado.

Aquel 27 de julio de 2020, en mi presentación, fije que mi sueño era ganar un título con el Villarreal CF. Hoy después de haberlo cumplido, pudo deciros a los aficionados, al club y a mis jugadores que lo que nunca hubiera soñado es que iba a ser tan feliz como lo he sido con vosotros. Sempre groguet. Gràcies a tots! Endavant".