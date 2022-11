El entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo este martes, ante el partido que le mide el miércoles al Espanyol en Barcelona, que tienen "muy claro" que el equipo va a salir de la situación en la que se encuentra tras acumular tres derrotas y un empate desde que llegó al equipo en sustitución de Unai Emery.

"Estoy perfectamente, la misma ilusión y las mismas ganas. Creo que los jugadores deben mejorar en cosas y al no poder trabajar en el campo, lo tenemos que hacer en el vídeo. Esto no es fácil, pero yo estoy con ganas y con fuerza. La familia y amigos me mandan mensajes y parece que se ha muerto alguien. Yo estoy fuerte y con las mismas ganas", dijo ante los medios.

Setién reconoció que ha debatido con los jugadores porque "está claro que si planteas algo diferente -al anterior técnico- se necesita trabajar y es normal que haya dudas. Es mejor con buenos resultados y con malos la confianza se rebaja".

"Las cosas las tengo muy claras y trabajo para que los jugadores mejoren y tengan confianza. Yo no me pongo nervioso por esta racha, esto pasa a todos los equipos y más con la llegada de un nuevo entrenador. Llevamos diez entrenamientos, con eso lo digo todo", agregó.

De la reunión con la plantilla de más de dos horas, Setién dijo que "no ha pasado nada" y que habían tenido también "una sesión de vídeo y nada más".

"Hoy ha coincidido -con la situación que vive el equipo- y es verdad que se transmite la inquietud. Yo tengo que hacer que mis jugadores jueguen bien y en eso me centro", añadió con respecto a la reunión.

Respecto a la posibilidad de que tenga que dejar el equipo pese a que hace solo dos semanas que se hizo cargo del equipo, Setién se limitó a señalar que él se centra en lo que puede controlar. "Lo de fuera no me compete y no lo puedo controlar. Lo que quiero es que mis jugadores den lo mejor de sí mismo y nada más", agregó.

Al ser preguntado por si temía una destitución, dijo: "esas cosas no me las preguntéis, no depende de mí. Yo me hice entrenador y sabía que estas cosas pasan. Eso es cosa suya"

"El club me ha trasladado la confianza, todos queremos ganar y es muy importante, pero yo no tengo una barita mágica. Estamos en un momento en el que está costando, los jugadores ya tienen una madurez de tiempo, por lo que saben que las rachas vienen. Yo hago lo mismo", apuntó.

De los jugadores, el entrenador del Villarreal aseguró que los ve "receptivos" y que tratan de aplicarse, pero que no tienen el sentir de cada uno y que aunque es seguro que todos no piensan lo mismo, está convencido de que "lo van a hacer".

"Hay algunos que son reticentes, pero eso suele pasar. A otros les viene mejor lo que yo hago y que en otro contexto le va mejor, pero lo importante es que vayamos todos a la vez. Yo sé que si no gano el murmullo va a estar ahí. Si ganamos las cosas cambian y no estaríamos hablando de esto. Esto es fútbol. Cada equipo lo hace a su manera y todo vale, esta es la nuestra", manifestó.

Se refirió al encuentro ante el Espanyol como un "partido complicado". "Ellos vienen de un punto valioso y eso les ha reforzado, mientras que nosotros estamos debilitados. Estoy seguro de que si damos una buena versión y mantenerla por más tiempo podemos ganar. Hay cosas que hacemos bien y que los jugadores están viendo", dijo.

"Hemos tenido un control en los momentos que hemos estado bien, hemos sabido defender con el balón y llevarlo al área. Hay cosas que necesitamos mejorar y que los jugadores vean y lo entiendan. Hay un periodo de conocimiento que necesito", añadió Setién.

Sobre el problema que se había producido en el equipo con la salida de Emery comentó: "Yo no tengo la culpa de lo sucedido, a mí me han llamado para hacer que el equipo juegue. Ellos ya saben como soy y solo pienso en trabajar para mejorar de verdad, quiero hacer algo que perdure y que se queden".