El entrenador del Villarreal, Quique Setién, dijo este viernes que el partido de la primera eliminatoria de la Copa del Rey a partido único que le mide al Santa Amalia, de categoría regional extremeña es "muy importante" para el equipo y es "como si nos jugáramos la Champions".

"Para nosotros es un gran partido, ya les he recalcado la importancia a los jugadores. Debemos ser rigurosos al máximo, es una frase que digo siempre a los jugadores, no me gustaría cambiar a un jugador a los diez minutos por no verlo involucrado. Debemos afrontar el partido como si nos jugáramos la Champions", dijo Setién ante los medios.

Sobre lo que conoce del rival indicó que han conseguido "encontrar algunas cosas de ellos" con la idea de afrontar "con toda la seriedad y rigor" posible ya que no quiere "salir en la foto por una eliminación".

"El fútbol te sorprende siempre y estamos todos advertidos, sabemos que no estamos de vacaciones y que nos jugamos mucho. Además debemos seguir mejorando e implementado cosas para mejorar. Ya hemos hablado de la importancia del partido", añadió.

Al ser preguntado de nuevo por una posible destitución dijo: "A mí no me tenéis que hacer esas preguntas ya que no depende de mí. Esas son preguntas para el club, por lo que os pido que no me las hagáis. Es un tema que no depende de mí, es un tema que deciden otros".

Reconoció haber estado pendiente de la convocatoria de Luis Enrique para el Mundial y que además de felicitar a Pau Torres y Yeremi Pino mostró su deseo por que ayuden a que España sea campeona del Mundo.

"Le he dicho a Pau que yo estaba en esa incertidumbre hace treinta y seis años y lo recuerdo como un momento enorme de satisfacción y alegría. Ahora a pensar que pueden jugar y dar lo mejor de sí mismo. Esta es una experiencia única, ya que hay cosas que no vuelven y esa es un Mundial. Es una gran experiencia y es un cúmulo de vivencias que quedan", dijo Setién.

"El caso de Nico Jackson con Senegal era más inesperada, pero para el club y jugador es una gran satisfacción, los vamos a liberar a todos -del partido de Copa-, ya que considero que puede haber un riesgo y es mejor que no vayan", añadió.