Quique Setién, entrenador del Villarreal, habló en la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Guijuelo de este martes 19, a las 21:00h, y afirmó que el equipo va mejorando y tiene buenas sensaciones. Además, el Submarino retoma LaLiga el 31 de diciembre contra el Valencia de Gattuso en La 'Nueva' Cerámica.

"Independientemente de los resultados, las sensaciones han sido muy positivas y así se lo he trasladado a los jugadores. Estaba convencido que en este tiempo las cosas irían a mejor, ya que era cuestión de tiempo y de trabajo que así fuera. Todavía nos quedan muchas cosas por mejorar, pero estoy satisfecho", dijo el técnico cántabro.

El míster destacó que se trata de "una cuestión de ir viendo los detalles puntuales" que les "pueden hacer todavía mucho mejor, e ir manteniendo ese nivel a lo largo del tiempo y en todos los partidos", añadiendo que se han "enfrentado a rivales que aprietan arriba y dejan espacio", pero que "habrá que ver cuando" les esperen y "haya menos espacios".

Partido contra el Guijuelo

En cuanto al choque de segunda ronda de Copa del Rey, Setién fue claro. "Tenemos un escenario al que no estamos habituados por el tema del césped -artificial-, y además va a hacer frío, viento y va a llover, por lo que las condiciones no son las más adecuadas".

El de Santander incidió en que "esto iguala mucho la situación, pero aun con todo evidentemente" tienen "que ser superiores y afrontar el partido con la máxima exigencia y la máxima intensidad". "La realidad es que ya se lo advertí también en el partido de Santa Amalia, que estos partidos son complicadísimos, ya que se pueden poner difíciles en cualquier momento", reveló.

"Veremos de lo que son capaces y qué es lo que nos proponen, si nos van a esperar, si nos van a intentar apretar, pero nosotros tenemos claro lo que tenemos que hacer, somos un equipo superior, que debe salir a tener el control del ataque y en todos los aspectos defensivos", manifestó el entrenador del club 'groguet'.

El míster destacó que deberán dar el máximo para "no salir en la televisión, ya que en estas eliminatorias siempre sucede que hay un equipo de Primera que queda eliminado en este tipo de partidos", afirmando que el Guijuelo tendrá sus oportunidades ya que cuenta con jugadores "interesantes" que van a estar muy motivados.

Bajas por lesión y el Mundial

Los lesionados Alberto Moreno y José Morales no viajarán con el equipo el encuentro de Copa, pero Setién declaró que van contando "poco a poco con ellos", ya que están "bien" y solo es cuestión de tiempo. "Pedraza va a incorporándose también, está en un proceso de recuperación y va evolucionando bien. Está bien, aunque le queda un poco más", indicó.

Respecto a Juan Foyth, Gero Rulli y Gio Lo Celso, jugadores del Villarreal, campeones del mundo con Argentina, el santanderino sostuvo que es un gran premio para el equipo y para ellos. "Es verdad que han tenido pocas opciones de jugar, pero han estado allí y han formado parte de este gran logro", observó.

Fichajes en invierno

"Estoy muy contento con lo que tengo, por lo que no nos hemos sentado a hablar de ello. El club supongo que ya me dirá sus intenciones y ya hablaremos", concluyó el entrenador de los 'groguets' expresando que no es algo que ahora le preocupe.