Denis Suárez se encuentra en el Celta de Vigo, con contrato todavía en vigor, pero sin estar en dinámica del equipo. Desavenencias entre su representante y el presidente del club vigués, Carlos Mouriño, provocaron que el gallego no disputase ni un minuto más con los celestes por decisión del club.

Este verano acaba contrato, por lo que a partir de enero ya podrá negociar con un nuevo club para firmarle como agente libre. Informa As, que el Villarreal estaría interesado en hacerse con sus servicios. Su calidad nunca ha estado en entredicho, pero por problemas ajenos a su juego, ha visto cortada su progresión en el club de su tierra, siendo un jugador importante en los esquemas de Coudet, hasta su rifirrafe con la directiva. Ahora, con Carlos Carvalhal, su 'castigo' no se ha levantado, por lo que abandonará el club al finalizar su vinculación contractual con los celestes. De hecho, el diario As no descarta que pueda hacerlo incluso en este mercado de invierno, ya que es un jugador del que guarda un gran aprecio Fernando Roig, tanto dentro como fuera del campo.

Un reencuentro esperado por ambos

El habilidoso centrocampista vigués ya militó en el submarino la campaña 2015/16, en la que disputó 33 partidos de Liga y 13 de Europa League, firmando cinco goles y 12 asistencias entre ambas competiciones. Su mejor temporada en cuanto a números desde que llegó a la élite del fútbol español.

Aunque el Villarreal tiene bien cubierta la zona de tres cuartos y centro del campo, los problemas físicos este año de Giovani Lo Celso, y las recurrentes lesiones de Coquelin, podrían hacer que se adelantase su llegada a la Cerámica. En cualquier caso, los 'groguets' son los mejor colocados para sellar la vuelta de Denis Suárez el próximo verano como agente libre.