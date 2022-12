Juan Foyth, autor del definitivo gol (2-1) en la remontada del Villarreal ante el Valencia, analizó el triunfo e hizo balance del año 2022 en los micrófonos de Movistar tras concluir el Derbi. El argentino, campeón del mundo con Argentino, tuvo que entrar de urgencia tras la lesión de Femenía y cumplió con nota.

Emoción tras el 2-1

"Me he emocionado porque había jugado pocos minutos. Con la lesión de la rodilla tenía ganas de volver. Hacía mucho que no jugábamos en casa, me gusta mucho jugar aquí. Se lo dediqué a mi familia porque ellos son los que siempre están"

Dos entrenamientos tras el Mundial y a jugar...

"El Mundial fue un sueño, una alegría enorme. Lo disfrutamos al máximo, pero todos los jugadores cuando entramos a la cancha quieren llevarse los tres puntos. Hice dos/tres entrenamientos y hoy fue entrar y marcar"

Próximo rival, el Real Madrid. ¿Oportunidad para dar un paso al frente?

"El partido será muy lindo. Siempre es lindo jugar contra esos rivales, esos son los partidos para disfrutar. Lo intentaremos sacar adelante con nuestra gente aquí"