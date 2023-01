El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, manifestó este miércoles sobre la situación de Arnaut Danjuma y Nicolas Jackson que "son situaciones abiertas y puede existir alguna posibilidad de que puedan salir, pero no sacamos más conjeturas porque en muchas ocasiones son únicamente especulaciones".

Así se pronunció Setién sobre el futuro de los dos atacantes del Villarreal en la rueda de prensa previa al partido de la Copa del Rey contra el Real Madrid tras unos días en los que no ha podido contar con Danjuma, que viajó el sábado al Reino Unido para analizar sus opciones de mercado con permiso del club amarillo.

Además de hablar de la situación de los dos jugadores, Quique Setién fue preguntado por su situación en el club, sobre la que indicó que para él lo importante es tener convencidos a sus jugadores de que, con lo que le propone, va a ir bien.

"Mi intención siempre es la de trabajar cuando llego a los sitios y pensar que voy a quedarme toda la vida en ello porque me sirve para ver las cosas con cierta perspectiva. Tengo mi manera de hacer las cosas, trato de trabajar y de que lo que pase fuera no me influya ni cuando gano ni cuando pierdo", expresó el entrenador santanderino.

Además, Setién comentó que sigue la línea que tiene marcada, que es lo que realmente le interesa y agregó que lleva "toda la vida ganando y perdiendo y me he dado cuenta de que es anecdótico, porque todo cambia de un día para otro".

Sin embargo, el entrenador apuntó que el apoyo de la afición y sentir el calor de animarte cuando las cosas no van bien es un plus importante para él.