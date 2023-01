Que se haya caído el traspaso de Jackson al Bournemouth a última hora no frena la hoja de ruta del Villarreal CF respecto a Ayoze. El jugador tinerfeño, que lo llegó a tener casi hecho con el Betis, se decantó finalmente por el proyecto del Submarino y todo apunta a que en las próximas horas abandonará el Leicester -donde termina contrato en junio- para volver a España.

En La Cerámica contaban con un contexto concreto de final de mercado, pero los planes han cambiado con la no venta de Jackson. El internacional africano se iba a marchar a la Premier a cambio de unos 25 millones de euros y el Submarino iba a disponer de 'cash' para, tras concretar también la venta de Rulli y cerrar la cesión de Danjuma -con opción de compra-, peinar el mercado para reforzar al equipo de Setién.

Sí habrá dinero pero no tanto al negarse finalmente el Bournemouth a comprar a Jackson, que arrastra unos problemas físicos y no iba a estar al cien por cien hasta dentro de unos meses. Ahora bien, el Villarreal ya se había comprometido con Ayoze y los planes con el canario no cambian. Quique Setién, sin ir más lejos, ya ha valorado su posible llegada en una entrevista en Marca.

"Ayoze tuvo una época extraordinaria en el Tenerife, antes de marchar a Inglaterra, donde ha demostrado que es un muy buen jugador. No le he hecho un seguimiento exhaustivo estos años, pero le he visto partidos y creo que es un buen futbolista", ha manifestado el técnico 'groguet'. El Betis, mientras, no pierde las esperanzas por el cansario. El desenlace del fichaje, en las próximas horas.