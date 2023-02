Quique Setién dijo sobre el partido de este sábado que la intención de su equipo es evitar ser el primer equipo al que el Elche pueda ganar esta temporada, una circunstancia que a su juicio se puede dar porque "seguro que van a ganar más de un partido en todo el campeonato".

"El partido ante el Elche es muy comprometido. La gran mayoría de sus resultados han sido ajustados. Es un equipo que hace bien las cosas, que trabaja, da unos registros a nivel físico extraordinarios y que se junta muy bien cuando tiene que defender. Incluso es raro que no haya podido ganar ningún partido", analizó Setién en rueda de prensa.

El técnico santanderino explicó que su rival no es un equipo deprimido porque ha competido a pesar de su situación, pelea todos los partidos y está seguro de que les van a poner las cosas muy difíciles.

"Se han olvidado de la clasificación y de que no han ganado ningún partido, que es lo que yo también haría. Plantearse cosas a largo plazo es absurdo y los objetivos a corto plazo es lo que deben plantearse", agregó.

Sobre la derrota ante el Rayo Vallecano y la situación del equipo, Setién opinó que "la opción de perder también existe, incluso cuando haces las cosas bien, ya lo vimos el otro día, donde creo que merecimos ganar. Estoy muy contento con una gran parte del partido y, tras verlo repetido, la situación es la misma".

Además, Setién apuntó que Pepe Reina ha completado el entrenamiento y está en disposición de poder jugar, mientras que de Filip Jorgensen contó que ha sufrido un proceso febril esta semana y no ha podido ni siquiera ir a entrenar por miedo a posibles contactos y no viajará con el equipo porque aún no está del todo bien.

En cuanto a Nico Jackson, Giovani Lo Celso y Alfonso Pedraza comentó que "se van acortando los plazos, pero va más lento de lo que nos gustaría. Están pasando por un proceso que tenemos que ver cómo evolucionan. Quizá en torno a un mes, mes y medio, o dos, pueden estar, pero depende de cada uno y lo importante es que tenemos a gente suficiente para ayudar".

Setién también habló de los jugadores del centro del campo al asegurar que es la situación a la que más vueltas le da porque son todos muy válidos.

"Es una zona del campo en la que los jugadores deben estar muy conectados entre sí para que el equipo funcione. Siempre busco la conexión entre los tres que juegan y que haya una fluidez. Combinar las características de los tres jugadores para que esto suceda me obliga a pensar muchas cosas, por eso en ocasiones puede parecer que tardo demasiado en hacer algunos cambios", destacó.

Por último, el entrenador del Villarreal opinó que, aunque Manu Morlanes se haya ido, su posición en el campo está bien cubierta con Dani Parejo, porque "gestiona el balón y sabe controlar los tiempos del partido y la pausa", y, además añadió que Foyth, Coquelin y Ramón Terrats pueden jugar en esa demarcación.

"Mientras Dani mantenga este nivel que está dando, no hay nadie que le pueda sustituir", finalizó.