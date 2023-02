Tras haber caído frente al Rayo Vallecano y el pasado fin de semana contra el Elche (colista de LaLiga), el Villarreal se encuentra en una situación un tanto extraña. Por una parte, el equipo de Quique Setién está en horas bajas después de haber sucumbido ante el equipo vallecano en La Cerámica y casi tocar fondo ante el Elche por 3-1 e el Martínez Valero. Las sensaciones del Villarreal en ambos partidos no han sido nada buenas. Aparte de que se ha saldado con 2 derrotas, los pupilos de Setién ha dado una imagen muy pobre ante dos equipos con muchos menos recursos. Pero por otra, los resultados de esta jornada han acompañado. Por lo que la derrota en Elche (aunque sigue siendo dura) no supone un golpe tan duro.

Para más inri, el desplome físico del equipo groguet al inicio de las segundas partes ha decantado la balanza de los resultados. El Villarreal se deja el alma en los primeros 45 minutos dando el 400 por cien y en el desenlace de los duelos lo paga muy caro. Celta, Madrid (Copa y Liga), Girona, Rayo Vallecano... son claros ejemplos de cómo el conjunto de La Plana se desploma físicamente en el inicio de los partidos y le pone la victoria en bandeja de plata a los rivales.

Si a ello le sumas que no logra ponerse por delante en el marcador o que tiene rentas muy cortas, pues se forma una combinación terrible. El Rayo se dosificó y acabó llevándose el 'gordo'. El Elche más de lo mismo, aunque es cierto que el Villarreal en el Martínez Valero no se desmoronó de esa manera.

No hay que olvidarse del fondo de armario que se ha hecho más pequeño con las salidas de Gero Rulli, Arnaut Danjuma y Manu Morlanes. La directiva consideró que no era necesario reforzarse en el mercado de invierno y ahora se está viendo que la plantilla se ha quedado muy corta. Los revulsivos, que solucionan muchos partidos, no están aportando en el Villarreal porque no hay recursos en el banquillo para poder ganar partidos.

Morales, Fer Niño y Collado, del filial, son las únicas armas que tiene el Villarreal en ataque desde el banquillo, pero es poca dinamita. El centro del campo más de lo mismo sumando los lesionados Nico Jackson, Pedraza y Lo Celso. El once titular es de muchos quilates, pero el banquillo no está dando la talla: jugadores en bajo estado de forma y pocas ideas para solucionar problemas.

El próximo fin de semana llega el FC Barcelona a La Cerámica (con el turbo puesto) y no es el mejor rival para cambiar una racha negativa. La falta de juego en los dos últimos partidos es evidente y también lo es el estado físico del equipo que se queda sin gasolina antes de tiempo.

El partido del Elche fue un mazazo durísimo: el cuadro ilicitano no había ganado un partido de liga esta temporada. No lo hacía desde el pasado mes de mayo. El Villarreal le sacó un dedo de la UVI y ahora parece que son los de Setién los que pueden entrar en ella.