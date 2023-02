Preocupación máxima en el Villarreal CF por Gerard Moreno a 3 días de recibir al FC Barcelona en el Estadio de la Cerámica. El delantero catalán no ha entrenado con el resto de sus compañeros en la sesión de esta mañana y no es segura su presencia ante el Barça. Gerard ha venido arrastrando una lesión complicada en los isquiotibiales de la pierna izquierda desde el mes de septiembre. Concretamente, en el duelo frente al Real Betis en el Benito Villamarín, Gerard sufrió una lesión importante en esa zona y estuvo recuperándose durante casi 2 meses hasta que, a mediados de octubre, recayó de nuevo.

Esta nueva lesión provocó que Gerard se perdiese el Mundial de Qatar y no pudiera ayudar al Villarreal en los últimos partidos antes del parón. Su recuperación se llevó a cabo de manera óptima y, tras la reanudación de la competición liguera, Gerard estaba sano para volver a jugar. Sin embargo, la sobrecarga de minutos que lleva arrastrando en las últimas semanas han hecho que el de Santa Perpètua de Mogoda tenga unas molestias musculares en la parte de su cuerpo que más castigo ha recibido. Por prevenir y no curar, Gerard se ha quedado en el gimnasio recuperándose y no es seguro que pueda jugar ante el equipo de Xavi Hernández.

El calvario de Gerard Moreno con las lesiones no es algo nuevo. La temporada pasada el delantero solo jugó 25 partidos de 54 posibles a causa de varias lesiones en los isquiotibiales. No pudo disputar ni la mitad de los encuentros de la temporada 21/22 y el equipo lo notó en muchos tramos. Ahora, ha aparecido de nuevo un contratiempo y es posible que se pierda el encuentro del próximo domingo ante el Barcelona.