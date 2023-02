El entrenador del Villarreal, Quique Setién, expresó que cree que su equipo está preparado y tiene muchas opciones de ganar el partido de este domingo, aunque apuntó que son conscientes que juegan ante un rival "extraordinario" y que está a un gran nivel como es el Barcelona.

"Sin duda ganar a un equipo como Barcelona y al líder recuperaría las sensaciones del equipo y del entorno, ya que en el último partido no fueron buenas. Tenemos que mejorar o limpiar esa sensación, porque esto influye en el estado de ánimo general y es por ello que necesitamos superar estas dos derrotas con una victoria, o al menos con buenas sensaciones en este partido", explicó Setién en rueda de prensa.

El técnico santanderino, que entrenó a su rival, comentó que no es "en absoluto" un partido especial para él, sino que es uno más. "Es un equipo que a mí siempre me ha gustado, no engaño a nadie. Todos sabemos que la filosofía del Barcelona con entrenadores como Xavi siempre me ha gustado y soy un gran admirador. Pero ahora vamos a enfrentarnos a ellos, y vamos a buscar ponernos a su altura, hacer un gran partido y ganarlo", dijo.

"Seguramente se espera un gran partido. Los partidos del Barcelona suelen ser así, y lo lógico es que ellos tengan más opciones. Por ello debemos asegurar la portería, aunque no es fácil hacerlo ante equipos de esta clase. Por ello, va a ser clave demostrarles que podemos hacerles daño, que podemos tener el balón y generarles mucho peligro", analizó.

Además, Setién valoró sobre el conjunto catalán que es el equipo que más corre cuando no tiene el balón, un dato que le parece muy significativo en un equipo con este potencial y esta calidad y que significa que muy pocas veces contemplan los partidos con un repliegue o con un planteamiento defensivo.

Sobre la situación anímica del Villarreal, el entrenador señaló que, ahora mismo, ven en la clasificación que solo el Barcelona puede marcar la diferencia y que en el resto de los equipos hay una igualdad muy clara.

"Estamos viendo que está todo muy igualado, que hay que arrimar mucho para ganar cualquier partido y a cualquier rival. Por tanto, sabemos que la pretensión que tenemos por estar arriba es la que nos interesa. Ganes o pierdas lo importante es llegar al final en esas posiciones y llegues fuerte para poder dar el empujón final", indicó.

Por otro lado, reconoció que analiza lo que le sucede a su equipo en las segundas partes, sobre lo que opinó que puede que el aspecto psicológico de mantener el resultado cuando van por delante no les invita a ser más atrevidos y es por ello que no sentencian.

"Creo que a veces nos pesa mucho no leer bien lo que hay que hacer en cada momento, pero espero que con el tiempo eso lo mejoremos", agregó Setién, que explicó que Gerard Moreno tiene unas pequeñas molestias y verán cómo evoluciona hasta el partido. "En principio contamos con él, pero no lo podemos afirmar al cien por cien. Creo que hasta el momento de dar la alineación no sabremos si vamos a poder contar con él", contó.

Por último, el entrenador cántabro analizó sobre la juventud y la calidad del equipo con jugadores como Samu Chukwueze, Álex Baena o Yeremi Pino que "a nuestros futbolistas les queda tomar buenas decisiones siempre, es algo que podrán hacer en breve, ya que están trabajando bien y tienen calidad de sobra para poder hacerlo".

"Elegir bien es una faceta que requiere tiempo y madurez. Es verdad que hay jugadores que con veinte años parece que tengan treinta y pico, y este es el caso de Gavi y Pedri, que son jugadores a los que tú ya les ves una madurez que quizá otros futbolistas todavía no tienen. Aunque esto es un proceso y cada jugador tiene su tiempo", finalizó.