Teixeira Vitienes la lió en un duelo entre Barça y Villarreal que dio la vuelta al mundo. El árbitro cántabro, en la época en la que se han reconocido pagos de la entidad culé a Enríquez Negreira, cometió varios de los errores más graves que puede tener un colegiado durante un partido. No nos referimos a pitar un penalti inexistente o anular un gol legal... sino a sacar dos tarjetas amarillas a un jugador, no expulsarle y manipular después el acta arbitral. Fue sólo uno de los muchos ejemplos de errores arbitrales favorables al Barça en la época en que el club realizaba sospechosos pagos a Enríquez Negreira.

Remontémonos a la temporada 09/10, concretamente a un Villarreal - Barcelona. Las imágenes no dejaban lugar a dudas y es que el exárbitro cántabro mostró dos amarillas a Busquets. La primera fue en un lance de juego normal y la segunda por demorar demasiado tiempo durante su sustitución, antes de que diera entrada a Yaya Touré en su lugar. Llorente, delantero del Villarreal, le recriminó al colegiado internacional que no expulsara al centrocampista tras mostrarle la segunda cartulina. Puyol, Piqué, Guardiola y el propio Busquets sabían que el jugador debía ser expulsado, pero se dieron prisa en ejecutar el cambio a tiempo. El Barça siguió jugando con 11 jugadores y Teixeira manipuló el acta para esconder su error, señalando que la segunda cartulina fue realmente para Joseba Llorente, aunque las cámaras de televisión dejaron claro que no fue así. A todo esto, el FC Barcelona ganó el partido y LaLiga por tres puntos, mientras que el Villarreal se quedó fuera de la UEFA... por dos.