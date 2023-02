Con la derrota en Ipurúa por 2-0, el filial del Villarreal CF sumó su decimosegunda derrota de la temporada en La Liga SmartBank (la novena a domicilio) a pesar de hacer un buen partido en líneas generales. Los chicos de Miguel Álvarez dieron una buena imagen ante la SD Eibar, pero insuficiente para puntuar. Con 37 puntos y en la undécima posición, el Villarreal 'B' está en una situación tranquila, aunque no debe confiarse sabiendo que, de encadenar una racha de malos resultados, podrían bajar a la zona de peligro. El triunfo en Oviedo y en el campo del Lugo dieron aire fresco al equipo groguet porque, fuera de casa, estaba costando mucho puntuar y sacar resultados positivos.

Tras el duelo en el Carlos Tartiere, el Villarreal 'B' ha perdido sus dos últimas salidas (Mirandés y Eibar) frenando en seco esa dinámica tan positiva que tenían a domicilio. Ese el principal debe: sacar más réditos de los encuentros fuera de La Cerámica. Y es que el filial amarillo ha perdido el 60% de los partidos disputados lejos de Vila-real (9 derrotas) y solo ha conseguido el 26,6% de victorias (4 victorias). Además, a domicilio, ha encajado 23 goles en 15 partidos y, por contra, ha marcado casi la mitad, 12 goles. Fuera de casa, el Villarreal 'B' tiene un coeficiente de 0,93 puntos por partido y, en La Cerámica, 1,64 p/p. Es evidente que el Villarreal 'B' muestra una cara en casa (a pesar de perder los dos primeros partidos en La Céramica) y otra distinta cuando tiene que jugar en el campo del rival.

A nivel clasificatorio, la situación no preocupa y los objetivos, en gran medida se están cumpliendo, pero, viendo la calidad y potencial de este equipo, hay que exigir una mayor competitividad cuando se va a competir fuera de casa.

Más vale tarde que nunca

Miguel Álvarez se dio cuenta que el cansancio estaba pasando mucha factura y se había perdido una gran cantidad de puntos por no cerrar los partidos a tiempo. Jugadores como Carlo Adriano, Alberto del Moral, Tasende, Dela, Mbacke... afrontaban muchos partidos sin apenas energía y el equipo lo notaba en cuanto a rendimiento y, por ende, en el resultado final. Ponferrada y Zaragoza son los ejemplos más evidentes. El filial tenía el partido controladísimo yendo arriba en el marcador, pero una mala gestión del banquillo hizo que los puntos se esfumaran en unos pocos minutos. A partir de ahí, el técnico jienense entendió que había que darle una vuelta de tuerca al XI inicial introduciendo savia nueva y piernas frescas. Los chicos que estaban teniendo menos protagonismo no defraudaron y dieron un golpe encima de la mesa. Pacheco, Carlos Romero, Carreira, Haissem... respondieron de manera muy positiva cuando la oportunidad les llegó. Carlos Romero se ha afianzado en el lateral izquierdo, Carreira juega cada vez más y Antonio Pacheco, a pesar de que juega de manera intermitente, siempre cumple. El callosino es una apuesta especial del club a medio plazo. Subió al Villarreal 'B' en octubre de 2020, con ficha del C, evidenciando que era y es el gran diamante de la cantera del Villarreal nacido en el 2002.

Potenciar al talento del presente

Y es que ellos son la mina de oro del Villarreal y, por tanto, hay que potenciarlos. Carlos Romero, Pacheco, Forés, Carlo Adriano, Collado, etc son los futbolistas que van a dar forma al primer equipo del Villarreal en 3-4 años , si todo transcurre como hasta ahora. Por proyección, edad y, sobre todo, talento natural. El club no debería olvidarse de ellos porque tienen muchas opciones, por potencial, de llegar a Primera División. En el filial, a pesar de llevar poco tiempo, están como pez en el agua demostrando con hechos su rol en el filial amarillo. Ellos son los diamantes a los que hay que pulir. Talento de la casa, made in Miralcamp. Y no solo hablamos del B, sino también los que vienen pisando el acelerador en el Villarreal 'C' y también en el Juvenil A (Jorge Pascual, Jordi Ortega, Luis Quintero, Dani Requena y un largo etc).

No hay que olvidarse de lo más importante

El objetivo del filial es mantener la categoría. Para el club, tener al B en Segunda División es muy importante para no ralentizar procesos de formación, evitar cesiones, aumentar el nivel competitivo de los chicos y exponerlos en la galería. Pero parece que los árboles no nos dejan ver el bosque porque, al menos para mí, el objetivo prioritario del filial debe ser la formación de los talentos más jóvenes teniendo como meta llegar al primer equipo en las mejores condiciones. Subir jugadores del C cuando sea necesario y también para fogearlos, aunque la situación no los requiera (falta de efectivos por lesiones sanciones). Así, cuando lleguen a la cima de la montaña, el frío no hará tanta mella y podrán visualizar todo desde una mejor perspectiva.