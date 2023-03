Poco a poco, el Villarreal CF va vaciando su enfermería en la que ya quedan pocos jugadores. Solamente Coquelin es el fubtolista amarillo con una lesión de larga duración que le hará perderse el resto de la temporada. Lo Celso ya está trabajando con el grupo, aunque todavía no ha entrado en ninguna convocatoria. También, Alfonso Pedraza y Gerard Moreno han vuelto a vestirse de corto tras superar sus respectivas lesiones y jugaron la segunda parte contra el Getafe. Sin duda, son grandes noticias para el Villarreal que ha estado todo el mes de febrero muy corto de efectivos. No solo han regresado Gerard y compañía, sino que también lo ha hecho Nico Jackson. Y es que el delantero senegalés ha entrenado por primera vez con sus compañeros desde que sufriera una rotura en los isquiotibiales a principios de enero. Este contratiempo provocó que su fichaje por el Bournemouth se truncara cuando estaba pasando la revisión médica en Inglaterra.

Y, tras varias semanas de espera, Nico ya ha vuelto a pisar el césped del campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Por el momento, 'La pantera' irá trabajando a un ritmo de trabajo lento para que la zona afectada no se resienta. El club sabe que tiene que ir progresando poco a poco con el senegalés para que no se den las recaídas que han sufrido otros jugadores como Gerard o Pedraza. Es pronto todavía para que Jackson entre la convocatoria ya que aún no cuenta con el alta médica, pero se espera que, en dentro de 2-3 partidos, ya pueda estar disponible para Quique Setién y tachar toda la lista de lesionados a excepción de Francis Coquelin.