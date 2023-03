Pepe Reina ha revelado qué dijo a Vinicius el día de su enganchón en el partido de Copa del Rey entre Villarreal y Real Madrid. El atacante brasileño se acercó al banquillo groguet en un par de ocasiones y se encaró con el portero del Submarino. El rifirrafe se saldó con tarjeta amarilla para ambos... pero continuó después en las redes sociales cuando el club blanco se burló del internacional español con un tuit: "¡Camarero! Una de remontada, por favor".

Ahora el guardameta ha confirmado qué le dijo durante una entrevista en El Larguero: "Te haces un flaco favor entrando tanto en polémicas, no te hace bien". Reina insiste en que es un gran futbolista: "Es un jugador soberbio y le admiro mucho". Pero no lo ve centrado: "Desde la experiencia y desde mi edad le dije que era muy bueno, pero que debía centrarse más en jugar".

El cancerbero también contó cuál fue la respuesta del carioca: "Vinicius me dijo que lo hacía en todos los campos y que es su manera de jugar, que él tiene su visión y yo tengo la mía. Sinceramente pienso que cuanto más se centre en jugar más va a mejorar, aunque yo no soy quién para decirle nada".

Su futuro en el Villarreal

Otro tema que se trató en la entrevista a Pepe Reina fue el de su futuro: "Los años pasan, pero lo importante es estar bien y seguir sintiendo mariposas cada vez que juegas. No sé si llegaré a los 45 de Buffon pero no me pongo fecha de caducidad. El club decidirá hasta cuando soy de ayuda". Asimismo, confirmó que el Submarino es su última parada en el fútbol y se quedará a vivir unos años más en Vila-real: "Si no cuentan conmigo me retiraré".