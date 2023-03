El capitán del Villarreal CF Raúl Albiol señaló en rueda de prensa que el objetivo en el partido de ida de los octavos de final de la Liga Conferencia, que disputan este jueves en Bruselas ante el Anderlecht, es lograr un buen resultado que les permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro de vuelta en La Cerámica.

"El jueves debemos sacar un buen resultado para jugar el partido de vuelta en casa con nuestra gente con mayor tranquilidad. Esta semana también está la Fiesta del Centenario en la que habrá un buen ambiente. Es una buena semana para coger confianza", indicó.

"Espero un partido complicado. En Europa cualquier partido se te puede complicar, ya lo vimos en la fase de grupos. Por lo tanto, si no tenemos un buen día y no estamos concentrados, cualquier equipo te puede ganar. Debemos sacar un buen resultado en el partido de ida para disputar la vuelta con garantías", reiteró.

El veterano central admitió que afrontan esta eliminatoria en una mejor situación anímica tras encadenar dos victorias en LaLiga que pusieron fin a una racha de cuatro derrotas consecutivas. "Necesitábamos ganar después de perder cuatro partidos seguidos. Con estos seis puntos volvemos a coger confianza porque nos vemos cerca de los puestos europeos. Ahora debemos centrarnos en los partidos que tenemos, sobre todo el del Betis, teniendo en cuenta que podemos recortar aún más la distancia que tenemos con ellos", comentó.

"Cuando pierdes es normal que entren dudas y baje la confianza. Necesitábamos ganar ante el Getafe y lo hicimos y ante el Almería pudimos dominar, pero lo más importante era sumar y vernos en una buena dinámica y eso es lo importante. También tenemos pocos lesionados que siempre es importante para afrontar la última parte de la temporada", agregó.

Albiol apuntó que afrontan el tramo final de la temporada "no muy lejos de nuestros objetivos, que es entrar en Europa y con la ilusión de la Conference que conforme vayamos avanzando le daremos mucha importancia y la gente igual. Es un título europeo importante, a todos nos haría gran ilusión jugar una nueva final europea".

El defensor destacó la importancia de haber recuperado jugadores que estaban lesionados, ya que significó que la vuelta de Gerard Moreno, Alfonso Pedraza, Gio Lo Celso y Jackson es fundamental.

"Recuperar jugadores lesionados es importante. Hubo un momento que estábamos muy cortos de jugadores. El otro día se demostró con el gol de Gerard y te das cuenta de la importancia que tiene tener muchos jugadores disponibles. Ya sabemos que Gerard es el jugador clave y el que puede resolverte un partido. Llevamos mucho tiempo sin poder disfrutarlo al máximo y de forma continuada y esperamos que así sea hasta final de temporada", deseó.

¿Renovación con el Villarreal CF?

Sobre su renovación, Albiol desveló que aún no ha hablado con club. "Estoy muy tranquilo, igual que ellos, porque al final lo importante es el rendimiento y cómo me vaya encontrando durante la temporada. Cuando tenga que hablar con ellos lo haré, pero ahora pienso en disfrutar".

"Como todos sabemos vas cumpliendo años y lo vas disfrutando más porque sabes que esto no va a ser para siempre. Intento disfrutar cada semana al máximo. Cada viaje, encontrarme bien. Lo más importante es que física y mentalmente me encuentre bien para rendir y que el club esté contento conmigo. Si todos decidimos que continúe, no habrá ningún problema", concluyó.