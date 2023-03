El exjugador del Villarreal CF y de la selección española y actual director de relaciones institucionales del club Marcos Senna cree que el andaluz Álex Baena acompañará pronto a Pau Torres en la convocatorias del equipo nacional español absoluto.

En un encuentro con medios de comunicación internacionales organizado por LaLiga por el inminente centenario del club, Senna señaló que espera que pronto pueda dar el salto desde la sub 21, donde ya ha jugado varios partidos a las órdenes del actual seleccionador absoluto Luis de la Fuente y que pueda asentarse.

"Pau es ya un fijo, se le puede considerar un veterano, pero también está Álex Baena. Ojalá dentro de poco pueda ser convocado y destacar en la selección", apuntó el hispano-brasileño.

Senna señaló que la cantera del Villarreal tiene capacidad para nutrir al equipo nacional. "La selección siempre ha tenido grandes futbolistas y ahora no es diferente pero creo que el Villarreal tiene talento para incorporar jugadores", apuntó.

Trayectoria con España

Senna repasó su trayectoria con el equipo nacional, que incluyó la disputa del Mundial de 2006 en Alemania y también la conquista de la Eurocopa de 2008, aunque destacó que ha habido otros jugadores del club que han sido importantes en la selección. "Yo fui uno de los pioneros pero han pasado muchos. Yo fui uno como fueron otros como Santi Cazorla, Bruno Soriano, Joan Capdevila…", recordó.

"Se han ganado títulos como la Eurocopa o el Mundial y es un privilegio. Estoy seguro que con el trabajo que hacemos va a ir muchos más a la selección", auguró.

Senna recordó que cuando surgió la oportunidad de jugar con España él tenía 29 años "y era la oportunidad de jugar un Mundial en un momento en el que Brasil ya tenia una selección formada con (Carlos Alberto) Parreira. Me invitó Luis Aragonés y no me lo pensé dos veces. Jugué el Mundial y luego la Eurocopa que ganamos. La adaptación a España había sido muy rápida, me sentí como en casa y por eso acepté muy rápido", recordó.