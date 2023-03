Miguel Álvarez tuvo un aplaudido detalle en su rueda de prensa tras el partido entre el Villarreal B y el Cartagena. Antes de responder a las preguntas quiso pedir perdón en nombre del club por una celebración pasada de revoluciones de Nikita Iosifov. El ruso, que llevaba tiempo sin jugar, dio una patada al banderín y mandó a callar a los seguidores desplazados del Efesé en su celebración del 5-2 en el minuto 99, estando los visitantes con nueve.

"Antes de que me preguntéis quiero pedir disculpas a la afición del Cartagena y en especial a toda la gente que ha venido a ver el partido porque se han desplazado muchísimos kilómetros y ahora tienen kilómetros de vuelta", dijo el técnico jienense. "No es de recibo que se les trate así, que un chico se equivoque, después hay que empatizar con el crío porque lleva mucho tiempo sin jugar y seguramente su reacción no ha sido la mejor", insistió.

El preparador groguet insistió en que además de enseñar a los chavales a ser buenos futbolistas es su deber formarlos como personas: "Como entrenador en nombre del Villarreal B y de la entidad quiero pedir disculpas porque creo que no es lo justo. Y ya le diremos lo que tiene que hacer porque aquí aparte de la formación futbolística está claro que hay una formación más importante que es la de valores, porque estamos en el Villarreal y eso no lo voy a permitir".

Además de ser un magnífico entrenador, es un caballero.



Miguel Álvarez, después de que Nikita Iosifov mandase callar y rompiese el banderín delante de la afición del Cartagena: pic.twitter.com/Rh5VNVuGM5 — Mario Jiménez (@MarioJimenezB_) 20 de marzo de 2023

Por otro lado, pidió comprensión con el jugador por su error: "También hay que entender que es muy joven, que lleva mucho tiempo sin jugar, que ha tenido una oportunidad y como siempre a la gente joven hay que decirle el camino pero también empatizar con ellos. Todos nos hemos equivocado, ¿verdad? O sea es importante equivocarse en el camino para crecer y seguro que le va a venir bien para un futuro. Quiero ser yo el responsable porque soy el entrenador del Villarreal B y es culpa mía. Por lo tanto, todas las disculpas del mundo y toda la empatía del mundo con la afición del Cartagena, que le deseo lo mejor en un futuro".