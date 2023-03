José Luis Morales aseguró que en esta recta final de la temporada su equipo no va a escatimar ningún esfuerzo para conseguir el objetivo marcado por el club de jugar la próxima temporada competición europea.

"Nos quedan 12 partidos contra rivales muy importantes y debemos ir haciendo nuestro camino, partido a partido y veremos en qué puesto quedamos, pero estoy seguro de que no nos vamos a dejar ni un poco de esfuerzo para lograrlo", aseguró.

El futbolista lamentó la sorprendente eliminación en la Liga Conferencia, tras perder en casa ante el Anderlecht, pero agregó que ahora deben centrarse en LaLiga y en luchar por las plazas continentales.

"Estamos eliminados de Europa que era un objetivo que teníamos en mente para llegar más lejos. En LaLiga estamos sextos y con opciones de pelear por la 'Europa League' y de acercarnos a las plazas 'Champions' si sumamos ante la Real. Nos hubiera gustado seguir en 'Conference', pero el pasado ya no se puede cambiar y debemos centrarnos en el presente peleando por estar en Europa la temporada que viene", insistió.

Sobre el próximo compromiso liguero ante la Real Sociedad de la próxima semana, Morales señaló: "Todavía no nos hemos centrado porque tenemos muchos jugadores fuera con sus selecciones. Sabemos que es un partido muy importante porque podemos reducir la diferencia de puntos con ellos".

El atacante madrileño, que fichó este verano por el Villarreal procedente del Levante, está viendo puerta con facilidad en las últimas jornadas, en las que ha tenido una mayor participación ante las bajas del equipo en la zona ofensiva.

"Me estoy encontrando bien, cómodo y viendo puerta con facilidad. Los delanteros somos de rachas y trataré de larga lo máximo posible. Es una pena que estemos teniendo tantas lesiones en la zona de arriba sobre todo. Eso hace que todos tengamos que estar preparados. A todos nos gustaría jugar más, pero somos un equipo muy competitivo y lo importante es que juegue quien juegue se note lo menos posible", apuntó.

"Vine sabiendo que no iba a ser fácil jugar, que iba a ser complicado. Siempre ha sido así a lo largo de mi vida, nunca me han regalado nada. Vengo a un equipo de nivel muy alto y no por hacer buenas temporadas anteriores iba a tener mi sitio. Era consciente de que debía aprovechar mi momento", concluyó.