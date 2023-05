El entrenador del Villarreal CF, Quique Setién, expresó que ganar este sábado al Athletic en La Cerámica significaría dar un paso más en sus aspiraciones de estar en Europa contra un rival directo, al que lo dejarían más descolgado, y con solo doce puntos por disputar.

"La realidad es que lo primero que tenemos que pensar es en hacer bien las cosas, mantener el nivel que estamos teniendo, acertar en la portería y ser un poco más consistentes atrás para que los rivales nos generen menos", dijo este viernes en la rueda de prensa previa al partido.

Setién explicó que espera un partido muy duro y difícil ante un rival que es el que más corre de la categoría y uno de los que más registros de alta intensidad alcanza. "El Athletic juega bien a fútbol, con jugadores que pueden crear muchas amenazas. Además, un partido comprometido y disputado. Supongo que será equilibrado. Ellos también están luchando por alcanzar esa posición que anhelan", recordó.

Sobre las claves del partido, el técnico cántabro explicó: "Pasa por nuestra capacidad para tener el balón y aprovechar el buen momento. Tenemos a jugadores en buen estado y con mucha inspiración. El Athletic tiene a jugadores desequilibrantes arriba, con mucha calidad en el centro del campo y tenemos que buscar cómo hacerles daño a ellos".

"Además, como siempre, el apoyo de la afición se va a agradecer muchísimo y nos ayudará en muchos momentos", agregó Setién, que dijo que Gerard Moreno "podría ser titular porque ha evolucionado bien y está a un nivel bastante alto, aunque todavía le falta la continuidad que da el jugar". "Pero pensamos que ha superado totalmente la lesión".

Por otro lado, sobre el partido de la primera vuelta en el que el conjunto vasco ganó 1-0, Setién analizó que hay mucha diferencia de aquel partido a este. "En su momento, los primeros treinta minutos me gustaron, pero después influyeron muchas circunstancias para que cayéramos en la segunda parte. El equipo ahora tiene las cosas más claras y los jugadores se sienten más cómodos", apuntó.

"Hay un convencimiento alto de las cosas que se están haciendo. Ha habido una evolución y un cambio significativo. Ha habido momentos con dificultades, pero la progresión del equipo ha sido positiva. Ahora ya no tenemos grandes altibajos en los partidos, que ahora son mérito del rival. Estoy contento con el rendimiento y la convicción de los jugadores", confesó.

Delantera cinco estrellas

Además, sobre el trío ofensivo formado por los jóvenes Jackson, Chukwueze y Pino manifestó que "esta es la evolución lógica que tienen estos futbolistas que, de verdad, son muy buenos". "Me siento satisfecho de haberles puesto en un contexto más adecuado para que sus cualidades exploten. Tienen mucho potencial, quizás antes no se habían adaptado al contexto, y ahora sí".

"Pero no están solo ellos, hay muchos jugadores que han ido evolucionando. Hay un rendimiento, cada vez se colocan mejor en el campo, eligen mejor las decisiones… Es lo que hace que consigamos que tengamos un rendimiento constante y progresivo. Lo que me gusta de mis equipos es que no haya oscilaciones. Cada vez los equipos nos generan menos y nosotros generamos más", agregó.

Setién también habló del argentino Giovani Lo Celso, del que explicó que "es un futbolista extraordinario que ha tenido un regreso progresivo después de la lesión tan importante que tuvo. Evidentemente todavía no ha reflejado el futbolista que lleva dentro". "Entiendo que mañana no jugará de inicio, pero estará en el banquillo y puede que tenga algún momento".

Por último, en relación a si Gerard y Jackson son compatibles en ataque, Setién dijo que todos los buenos jugadores lo son. "Quizás podemos pensar que la posición es determinante, pero no es así. Hay asociaciones que pueden dar mucho y esto es lo que tengo que intentar cuadrar yo", finalizó.